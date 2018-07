Spacciatore arrestato in piazza Senia a Vittoria | grazie all' App Youpol

Spacciatore DI COCAINA ARRESTATO A FERRO DI CAVALLO : PERUGIA Poco prima della mezzanotte del 9 luglio u.s., gli Agenti delle Volanti hanno tratto in arresto un venticinquenne albanese, già noto alle Forze di Polizia, per spaccio di COCAINA. Dopo alcune ...

Venezia : Gdf sequestra 1 - 5 kg di cocaina - arrestato Spacciatore albanese : Venezia, 11 lug. (AdnKronos) - Le Fiamme Gialle hanno sequestrato un chilo e mezzo di cocaina occultata nel vano scale di un condominio del centro di Camponogara (Ve) e 20 mila euro in contanti. Alle prime luci dell’alba di ieri, i finanzieri della Compagnia di Mirano, coadiuvati dai Baschi verdi e

Capena. Arrestato Spacciatore maliano : Capena. Arrestato spacciatore maliano – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Monterotondo hanno Arrestato un 23enne, originario del Mali, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale. I militari, impegnati in mirati servizi di contrasto allo spaccio e consumo di stupefacenti in località Traversa del Grillo del Comune di Capena, hanno bloccato il giovane subito ...

Corsico - blitz al quartiere Lavagna : Spacciatore arrestato : Corsico , Milano, , 6 giugno 2018 - Contrasto al traffico di stupefacenti, nuovo arresto dei carabinieri. Questa volta, in manette, è finito un italiano 29enne , residente in via Marzabotto. L'uomo, D.

Terni - arrestato Spacciatore tunisino : Terni Un arresto da parte della Polizia di Stato in un bar della periferia, nell'ambito dell'attività finalizzata alla prevenzione e al contrasto dello spaccio delle sostanze stupefacenti, disposta e ...

Ispica - arrestato Spacciatore nigeriano richiedente asilo politico : La Polizia di Stato arresta a Ispica spacciatore nigeriano richiedente asilo politico. Aveva oltre 40 dosi di marijuana già pronte per la vendita.

Arrestato Spacciatore africano e recuperato quasi un chilo di eroina : Gli agenti del commissariato Vicaria, Napoli, hanno Arrestato Said Ramadhani, 54enne della Tanzania, con precedenti di polizia, per il reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente.

Varese : arrestato Spacciatore a Busto Arsizio : Milano, 19 mag. (AdnKronos) - Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio hanno arrestato 'lo spagnolo', soprannome con il quale era conosciuto uno spacciatore marocchino che vendeva droga in una zona boschiva ai confini tra Busto e Vanzaghello. Da tempo i po