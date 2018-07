optimaitalia

: I fatti riguardano l'epoca in cui Savona era al vertice di Unicredit #Savona #Campobasso #20luglio - Affaritaliani : I fatti riguardano l'epoca in cui Savona era al vertice di Unicredit #Savona #Campobasso #20luglio - OptiMagazine : Sotto indagine le Simbox Iliad anche della Polizia Postale: cosa accadrà? - aspide_l : @pierospinazzola @AlessiaMorani @ElioLannutti Perfida curiosità visto che per anni @ElioLannutti ha denunciato pret… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Ledi nuovoi riflettori per presunta invaliditàprocedura che consente l'attivazione di una nuova scheda telefonica con il vettore. Non è la prima volta che si indaga sull'apparato tecnologico ma questa volta ad esaminare nel dettaglio la situazione sarà la, come riportato oggi sull'edizione cartacea de IlSole24ore e pure riportato da Tomshw.L'incarico di verifica per lesarebbe stato affidato alladal Ministero dell'Interno che già era stato raggiunto da un'istanza a metà giugno promossa dall'operatore concorrente TIM. Sulla scrivania di Matteo Salvini era giunta la richiesta di effettuare delle indagini sul momentoverifica dell'identità in fase di acquisto secondo quanto previsto dall'attuale normativa Pisanu. Ora la palla passa allache potrebbe già aver avviato la fase di analisi.Come ma ...