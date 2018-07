“Sono triste Non posso andare avanti” Indebitato e con un tumore | perde la casa e si

fanpage

(Di venerdì 20 luglio 2018) Nigel Hurst si è suicidato all'età di 56 anni. Soffriva diai reni, aveva divorziato dalla moglie e accumulato debito per quasi 80mila euro. Per questo motivo gli ufficiali giudiziari gli avevano pignorato la. E alla fine ha deciso di farla finta: "Se me ne vado sarà solo un enorme sollievo per tutti", ha scritto alle due figlie, prima di compiere l'insano gesto.