“Sono triste. Non posso andare avanti”. Indebitato e con un tumore - perde la casa e si uccide : Nigel Hurst si è suicidato all'età di 56 anni. Soffriva di tumore ai reni, aveva divorziato dalla moglie e accumulato debito per quasi 80mila euro. Per questo motivo gli ufficiali giudiziari gli avevano pignorato la casa. E alla fine ha deciso di farla finta: "Se me ne vado sarà solo un enorme sollievo per tutti", ha scritto alle due figlie, prima di compiere l'insano gesto.Continua a leggere

F1 - Montezemolo punge Marchionne : “Sono triste nel costatare come sia geloso del passato della Ferrari” : Luca Cordero di Montezemolo non le ha mandate a dire a Marchionne, accusandolo di essere geloso del passato della Ferrari L’attesa è finalmente finita, è stato infatti inaugurato a Colonia il museo di Michael Schumacher. Trofei, cimeli e oggetti di gara appartenenti al Kaiser sono stati tutti raccolti all’interno di stanze che trasudano storia, quella della Formula 1. LaPresse/Photo4 Non poteva mancare certamente alla serata Luca ...

Mondiali Russia 2018 - le prime parole di Lopetegui dopo l’esonero : “Sono triste - spero che la Spagna vinca” : Julen Lopetegui è stato intercettato all’aeroporto di Krasnodar prima di partire per la Spagna dopo l’esonero arrivato ieri da parte della Federcalcio spagnola l’ormai ex ct delle ‘furie rosse’, Julen Lopetegui, ha lasciato la Russia nel giorno di apertura della coppa del mondo. Il futuro allenatore del Real Madrid, allontanato a 24 ore dall’inizio del mondiale per l’irrituale annuncio dell’accordo ...

