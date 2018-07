Somalia | 10 anni | muore dopo infibulazione

Luciana Alpi è morta/ Scomparsa la mamma di Ilaria - giornalista uccisa in Somalia 24 anni fa : Luciana Alpi è morta : Scomparsa all'età di 85 anni la mamma di Ilaria Alpi , giornalista del Tg 3 uccisa nel 1984 in Somalia insieme al collega Miran Hrovatin(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 00:21:00 GMT)

A Roma convegno su Annalena Tonelli - uccisa in Somalia 15 anni fa : Roma, 24 mag. , askanews, Si terrà venerdì 25 maggio alle ore 20,00 presso la parrocchia Sant'Innocenzo I Papa e Sant'Ugo Vescovo, in via Radicofani 33 Roma, un incontro per approfondire la figura di ...