Snam : in consorzio con Enagas e Fluxys acquisisce 66% Desfa : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – Il consorzio europeo composto da Snam (60%), Enagás (20%) e Fluxys (20%) ha sottoscritto oggi ad Atene gli accordi con l’Agenzia greca per le privatizzazioni HRADF e con Hellenic Petroleum per l’acquisizione di una quota del 66% di Desfa, l’operatore nazionale nel settore delle infrastrutture del gas naturale. La firma è avvenuta nel corso di una cerimonia alla quale hanno preso parte, tra ...

Snam : in consorzio con Enagas e Fluxys acquisisce 66% Desfa (2) : (AdnKronos) – Grazie al supporto di Snam, Enagás e Fluxys ‘ le tre società infrastrutturali europee più impegnate nella realizzazione dell’Energy Union ‘ Desfa potrà valorizzare appieno la propria posizione strategica nel Mediterraneo. Il consorzio, inoltre, promuoverà anche in Grecia gli utilizzi innovativi del gas naturale per contribuire ulteriormente alla crescita sostenibile del mercato del gas naturale, allo ...

Snam : in consorzio con Enagas e Fluxys acquisisce 66% Desfa (3) : (AdnKronos) – ‘Fluxys, insieme ai suoi partner Snam ed Enagás, intende potenziare nei prossimi anni – afferma De Buck – il sistema di infrastrutture gas della Grecia, realizzando pienamente il potenziale del Paese come hub del gas naturale. Ciò favorirà non solo lo sviluppo del mercato interno, rendendo l’energia accessibile, affidabile e sostenibile per i consumatori greci, ma anche altre iniziative di transito ...

Snam : in consorzio con Enagas e Fluxys acquisisce 66% Desfa (2) : (AdnKronos) – Grazie al supporto di Snam, Enagás e Fluxys ‘ le tre società infrastrutturali europee più impegnate nella realizzazione dell’Energy Union ‘ Desfa potrà valorizzare appieno la propria posizione strategica nel Mediterraneo. Il consorzio, inoltre, promuoverà anche in Grecia gli utilizzi innovativi del gas naturale per contribuire ulteriormente alla crescita sostenibile del mercato del gas naturale, allo ...

Snam : in consorzio con Enagas e Fluxys acquisisce 66% Desfa (3) : (AdnKronos) – ‘Fluxys, insieme ai suoi partner Snam ed Enagás, intende potenziare nei prossimi anni – afferma De Buck – il sistema di infrastrutture gas della Grecia, realizzando pienamente il potenziale del Paese come hub del gas naturale. Ciò favorirà non solo lo sviluppo del mercato interno, rendendo l’energia accessibile, affidabile e sostenibile per i consumatori greci, ma anche altre iniziative di ...