Sintonia Conte-Juncker sui migranti : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – “Sul fronte immigrazione oggi abbiamo fatto un altro importante passo in avanti. La risposta del Presidente Juncker, che ringrazio, di fatto accoglie il principio secondo cui l’immigrazione è una sfida europea, che riguarda tutti i 28 Paesi e che quindi richiede soluzioni europee e non di un singolo Paese”. Lo scrive il premier postando la risposta del presidente della commissione Ue, ...

Aquarius - Salvini : “Con Conte e Di Maio perfetta Sintonia. Macron? Parigi si doveva prendere 9mila persone - non 600” : Sulla linea per la gestione dei flussi migratori “c’è perfetta sintonia” nel governo e in particolare con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Lo assicura il ministro dell’Interno Matteo Salvini che aggiunge che “sui migranti si tratta di buonsenso non di linea dura”. Il capo del Viminale, intervistato da Lilli Gruber a Otto e mezzo, ha ribadito la linea: “Delle navi ong non ce n’è una italiana. Non si ...