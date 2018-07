Sicurezza : Ascom Jesolo - riconoscimento facciale nei punti critici della città (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "E' evidente che lo sforzo economico per utilizzare una tecnologia di questo tipo a livello generale sarebbe ingente, ma i benefici conseguenti lo sarebbero ancora di più: pensiamo ad un sistema di telecamere integrate con questo programma, in rete con le banche dati dell

Sicurezza : Ascom Jesolo - riconoscimento facciale nei punti critici della città : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) – “Il sistema computerizzato di riconoscimento facciale presentato mercoledì da Luciano Pareschi al Vanilla Club è un grande passo avanti sul fronte della Sicurezza di utenti ed operatori”. Lo sostiene Confcommercio San Donà- Jesolo che propone di avviare un iter per ottenere finanziamenti europei per installare questo sistema di video sorveglianza nei punti più critici di Jesolo e ...

Sicurezza : Ascom Jesolo - riconoscimento facciale nei punti critici della città (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “E’ evidente che lo sforzo economico per utilizzare una tecnologia di questo tipo a livello generale sarebbe ingente, ma i benefici conseguenti lo sarebbero ancora di più: pensiamo ad un sistema di telecamere integrate con questo programma, in rete con le banche dati delle forze dell’ordine, collocate nelle zone più a rischio della città: fenomeni come lo spaccio, i furti, gli atti ...