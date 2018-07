Sicurezza | Ascom Jesolo | riconoscimento facciale nei punti critici della città 2

sportfair

: RT @AscomPv: #AscomPv informa: annuncio ricerca agenti settore 'antinfortunistica e sicurezza industriale' - rossi1_silvia : RT @AscomPv: #AscomPv informa: annuncio ricerca agenti settore 'antinfortunistica e sicurezza industriale' - tiotioofficial : RT @AscomPv: #AscomPv informa: annuncio ricerca agenti settore 'antinfortunistica e sicurezza industriale' - AscomPv : #AscomPv informa: annuncio ricerca agenti settore 'antinfortunistica e sicurezza industriale'… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) (AdnKronos) – (Adnkronos) – “E’ evidente che lo sforzo economico per utilizzare una tecnologia di questo tipo a livello generale sarebbe ingente, ma i benefici conseguenti lo sarebbero ancora di più: pensiamo ad un sistema di telecamere integrate con questo programma, in rete con le banche dati delle forze dell’ordine, collocate nelle zone più a rischio: fenomeni come lo spaccio, i furti, gli atti vandalici verrebbero drasticamente ridotti, per non pensare a fenomeni ancora più preoccupanti, come gli atti di terrorismo”, sottolinea.Confcommercio, che è presente con i propri delegati ai tavoli in cui si discutono i finanziamenti comunitari chiede, quindi, uno sforzo comune, per cercare di ottenere delle agevolazioni o addirittura contributi a fondo perduto per implementare questa tecnologia. “Quelloè uno dei ...