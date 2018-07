Sesso | studio | al mattino e in primavera aumenta la chance di avere figli

Sesso - lo studio scientifico : quando farlo per avere figli sani : Fatelo, fatelo, fatelo. Impazza, in questi giorni, uno spot pubblicitario della Chicco, la celebre azienda di prodotti per bambini, che invita a fare bambini ( e quindi Sesso). Già, ma quando farlo? Meglio in inverno. Lo dice uno studio svizzero pubblicato su Nature Medicine: se volete figli sani, d

Sesso - l’eros e la fertilità aumentano con i frutti di mare : i motivi spiegati da uno studio : I frutti di mare sono afrodisiaci secondo un credo popolare che ora viene confermato dalla scienza. Stando a un gruppo di ricercatori di Harvard, 'ostriche & co' fanno davvero bene all'...

Studio Ieo : Sesso pazienti può cambiare efficacia immunoterapia : Milano, 17 mag. , askanews, Il sesso del paziente può avere un impatto sull'efficacia dell'immunoterapia secondo una meta-analisi di 20 studi clinici randomizzati condotti su più di 11.000 pazienti ...

Province : asSessore Veneto - studio Cgia su trasferimenti certifica tradimenti governi : Venezia, 16 mag. (AdnKronos) – ‘Sono emerse in questi giorni le risultanze di uno studio della Cgia di Mestre che certificano in maniera inequivocabile quanto sostengo fin da tempi non sospetti, ovvero il tradimento perpetrato nei confronti delle Province da parte dei governi romani degli ultimi anni”. A dirlo è l’assessore regionale con delega alla Specificità di Belluno, Gianpaolo Bottacin che sottolinea altresì come ...

Province : asSessore Veneto - studio Cgia su trasferimenti certifica tradimenti governi (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Una Provincia ‘ sottolinea l’assessore ‘ che ha subito, a causa delle manovre statali susseguitesi negli ultimi anni e in particolare della Legge di Stabilità 2015, tagli che sono arrivati addirittura al 37,6% rispetto alle entrate precedenti, solo parzialmente compensati da un aumento comunque importante dei trasferimenti regionali superiore mediamente al 22%: cifre impietose, ...

