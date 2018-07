Service provider cosa è | cosa vuol dire e come si diventa fornitori di cloud

L’investimento di Acronis nell’architettura cloud ibrida paga : forte crescita dei servizi cloud promossi dai Service provider : Acronis, leader globale della protezione e dello storage ibridi per data cloud, festeggia il suo 15° anniversario e ha diffuso oggi la notizia della forte crescita della sua attività cloud, mentre la domanda per i servizi di storage basato sul cloud, backup e disaster recovery continua a crescere a un ritmo superiore al previsto. Spinto da una crescita del 200% di anno in anno nel settore dei dispositivi protetti e del 151% di anno in anno nel ...