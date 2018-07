Serie B Palermo | Salvi | «Questa squadra meritava la Serie A»

Parma retrocesso in Serie B - il Palermo vola in Serie A : Mano pesante della Procura della Figc sui messaggi whatsapp sospetti inviati da Emanuele Calaiò prima di Spezia-Parma ad alcuni giocatori

Serie A - il Parma rischia | Procura Figc : -2 punti |Il Palermo ora spera : La Procura della Figc, per il caso dei messaggi whatsapp sospetti inviati da Emanuele Calaiò prima di Spezia-Parma ad alcuni giocatori avversari, ha chiesto 2 punti di penalizzazione per il club ducale e o in subordine -6 punti da scontare nel prossimo campionato: nel primo caso sarebbe addio alla Serie A. Mano pesantissima nei confronti dell'attaccante, per il quale sono stati chiesti 4 anni di squalifica per tentato illecito.

Mercato Serie B : scatta l’ora del Palermo - bene Venezia e Ascoli - l''airone' vola in C : La serie B entra nella fase cruciale del Mercato, approssimandosi le date dei ritiri precampionato di tutti i club, con tante trattative andate a buon fine ed una frenetica consultazione tra ds alla ricerca di quegli elementi che possano rinforzare adeguatamente i propri organici. Palermo, 4 rinforzi di categoria In prima fila, in questa spasmodica corsa ad accaparrarsi giocatori esperti e di categoria, troviamo il Palermo di Tedino che sta ...

Ricorso Palermo respinto/ Frosinone in Serie A - la Corte sportiva d'appello conferma il risultato dei play off : La Corte sportiva d'appello ha omologato il risultato tra Frosinone e Palermo respingendo il Ricorso dei siciliani. La compagine ciociara è ufficialmente in serie A(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 11:05:00 GMT)

Respinto il ricorso del Palermo : Frosinone confermato in Serie A : Frosinone - Respinto il ricorso del Palermo , da oggi il Frosinone è ufficialmente e definitivamente in Serie A. La Corte sportiva d'appello della Figc ha infatti Respinto il ricorso presentato dal ...

Caos Serie B - il Palermo torna a tuonare : nel mirino l’amicizia tra l’arbitro La Penna ed il Frosinone : Palermo e Frosinone si sono giocate il passaggio dalla Serie B alla A, ma ancora la partita non sembra essere terminata, continua mediaticamente Il Palermo torna a parlare e lo fa per bocca del presidente Giammarva. Duro il comunicato apparso sul sito ufficiale del club, con tanto di critiche per l’amicizia tra La Penna e la famiglia Stirpe: “Il Presidente dell’U.S. Città di Palermo Giovanni Giammarva commenta, ai microfoni ...

Serie B Palermo - Giammarva : «Irregolare la gara col Frosinone» : Palermo - "Per quanto riguarda la partita disputata con il Frosinone , rimaniamo convinti che essa non si sia svolta regolarmente. Tale opinione si è rafforzata dopo avere preso visione dei verbali ...

Caso Parma e Frosinone - il Palermo chiede giustizia : “Serie A ancora possibile” : Il Palermo chiede a gran voce la promozione nel campionato di Serie A, due le situazioni delicatissime, quelle che riguardano la gara di ritorno dei playoff di Serie B contro il Frosinone ed il Caso Parma. Per quanto riguarda la gara contro il Frosinone la prima decisione è stata quella di rigettare la richiesta di 0-3 a tavolino ma il club rosanero ha presentato ricorso, poi c’è la situazione delicata del Parma che rischia la ...

Giudice Sportivo Serie B : respinto il ricorso del Palermo contro il Frosinone : A distanza di meno 72 ore il Giudice Sportivo ha dato il suo responso circa il ricorso del Palermo per la partita persa 2-0 in casa del Frosinone . I siciliani si erano lamentati dell'atteggiamento ...

Il giudice sportivo ha convalidato il risultato di Frosinone-Palermo - finale dei playoff di Serie B : Il giudice sportivo ha convalidato il risultato della finale dei playoff di Serie B, giocata sabato scorso tra Frosinone e Palermo e vinta 2-0 dal Frosinone. Ha quindi respinto la richiesta di vittoria a tavolino per 3-0 presentata dal Palermo, The post Il giudice sportivo ha convalidato il risultato di Frosinone-Palermo, finale dei playoff di Serie B appeared first on Il Post.