Serie B - la Figc esclude l'Avellino dal prossimo campionato : Il Consiglio Federale riunitosi questa mattina ha negato la licenza all'Avellino dopo aver preso visione del parere negativo della Covisoc. La società irpina non ha rispettato la scadenza per la ...

Gabriele Gravina - l'allarme del big Figc : 'Calcio italiani in fallimento : così la Serie A rischia' : Sei mesi fa Gabriele Gravina correva per la poltrona di presidente Figc. Oggi, con la Federcalcio commissariata, assiste a un'altra estate di crisi e fallimenti , 153 negli ultimi dieci anni, . 'Ma ...

Serie B : caos ripescaggi - la Figc alle prese con la graduatoria : In Serie B, le ultime vicende legate alle mancate iscrizioni di Bari e Cesena, nonché la situazione finanziaria traballante dell’Avellino, ha fatto scattare il complicato meccanismo [VIDEO] federale che prevede la possibilita' di ripescare alcuni club, in base ad una graduatoria che tiene conto di più fattori, come elementi imprescindibili, per essere riammessi al campionato cadetto. Mai, come quest’anno, si è assistito ad una vera e propria ...

La Procura Figc chiede la Serie B per il Chievo e 36 mesi di inibizione per Campedelli : La Procura della Figc guidata da Giuseppe Pecoraro ha chiesto, come anticipato ieri dall'Ansa, una dura penalizzazione per il Chievo, con la conseguente retrocessione in serie B: quindici punti, da ...

La procura della FIGC ha chiesto la retrocessione in Serie B per il Chievo Verona : Il procuratore della FIGC ha chiesto al Tribunale sportivo federale una penalizzazione di 15 punti per il Chievo Verona da applicare alla classifica finale della passata stagione di Serie A. Se accettata, la penalizzazione chiesta per la contabilizzazione nei bilanci The post La procura della FIGC ha chiesto la retrocessione in Serie B per il Chievo Verona appeared first on Il Post.

Procura Figc chiede 2 punti di penalizzazione per il Parma - a rischio la Serie A : Il Parma calcio rischia la Serie A. La Procura federale ha chiesto una sanzione di tipo afflittivo di due punti per il club Ducale relativi alla stagione 2017/2018. Nel caso la neopromossa società sarebbe a rischio per il prossimo campionato di Serie A. In alternativa sono stati chiesti sei punti di penalizzazione per la stagione alle porte mantene...

Chievo e Parma - la Serie A è a rischio : "Richieste pesanti della Figc" : Il Chievo, accusato di plusvalenze fittizie, e il Parma, a giudizio per tentato illecito sportivo, rischiano la Serie A: dalla Procura della Figc, apprende l'Ansa, sono infatti in arrivo ai processi di domani al...

Calcio - Serie B 2018-2019 : la Covisoc respinge la domanda di iscrizione di Avellino - Bari e Cesena. Ora la palla passa alla FIGC : La Covisoc, la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche, ha rigettato, non ritenendole idonee, le domande di iscrizione alla prossima Serie B di Avellino, Bari e Cesena. La notizia era nell’aria ed è giunta nella serata di oggi. Le tre società hanno tempo fino a lunedì 16 per fare ricorso, ricapitalizzare e mettersi in regola per i pagamenti, pena l’esclusione dal prossimo campionato. Nella stessa giornata, ...

Calcio : i club di Serie A spingono per un rinvio delle seconde squadre. La Figc non cambia idea : Il progetto delle Federazione Italiana Giuoco Calcio, riguardante l’introduzione delle seconde quadre, potrebbe subire un rinvio? C’è questa possibilità. Juventus, Inter, Napoli, Roma, Atalanta e Torino sarebbero intenzionate a chiedere alla Figc di ritardare l’inserimento delle compagini, dopo che i parametri sono stati resi noti. Tuttavia, la posizione della Federazione resta la stessa e l’incontro che ci sarà tra ...