Serie B e Serie C | sono 6 le squadre escluse dal prossimo campionato

Calcio - Avellino non ammesso alla Serie B : L'Avellino non è stato ammesso al campionato di Serie B. E' questo l'esito del ricorso alla Co.vi.soc. Dopo Bari e Cesena anche gli irpini esclusi dal torneo. Decisione arrivata per il mancato...

Serie B - Avellino escluso dal campionato : "Faremo ricorso al Coni" : Walter Taccone, presidente dell'Avellino. LaPresse L'Avellino non è stato ammesso al campionato di Serie B: è stato questo l'esito del ricorso alla Covisoc, un verdetto che era nell'aria. L'organismo ...

Avellino bocciato : niente Serie B : Avellino - Un'altra mazzata su una piazza importante del calcio italiano: l' Avellino non è stato ammesso al prossimo campionato di Serie B . Dopo Bari e Cesena anche gli irpini sono stati esclusi dal ...

Avellino come Bari e Cesena : non ammesso in Serie B : Avellino - L' Avellino non è stato ammesso al prossimo campionato di Serie B . Dopo Bari e Cesena anche gli irpini sono stati esclusi dal torneo cadetto. Il Consiglio Federale ha negato la licenza all'...

Avellino non ammesso in Serie B : ANSA, - ROMA, 20 LUG - L'Avellino non è stato ammesso al campionato di serie B. E' questo - apprende l'Ansa - l'esito del ricorso alla Co.vi.soc. Dopo Bari e Cesena anche gli irpini esclusi dal torneo.

LE VERITÀ NASCOSTE/ Anticipazioni 20 luglio 2018 : il cast della Serie iberica in attesa dell’ottava puntata : Le VERITÀ NASCOSTE, Anticipazioni del 20 luglio 2018, in prima Tv su Canale 5. Petrov trova Paula grazie all'inganno, ma Marcos ha scoperto tutto.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 19:39:00 GMT)

La Covisoc boccia l’Avellino - ufficiale l’esclusione dalla prossima Serie BKT : Il club irpino non è stato ammesso al prossimo campionato di Serie BKT. E' la terza società dopo Bari e Cesena che viene esclusa dal torneo cadetto. L'articolo La Covisoc boccia l’Avellino, ufficiale l’esclusione dalla prossima Serie BKT è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B - Avellino escluso : ma resta un'ultima speranza : Il Consiglio Federale FIGC accoglie il parere della Covisoc: agli irpini rimane solo il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni

Serie B : il Foggia è salvo - partirà da -8. Assolto De Zerbi : Il Foggia è salvo, mentre la Virtus Entella è ancora in Serie C. È il risultato della sentenza di secondo grado della giustizia sportiva, che ha ridotto da 15 a 8 punti la penalizzazione che la ...

Serie B - la Figc esclude l'Avellino : Il Consiglio Federale della Figc ha escluso dal campionato di Serie B l' Avellino , considerando vincolante il parere della Covisoc. Prosegue l'estate rovente sul fronte iscrizioni al prossimo ...

Lega Serie B - via alle trattative private per i pacchetti “Highlights” e “Radio” : La Lega B ha deciso di aprire alle trattative private - che si terranno il 26 luglio - per la vendita dei pacchetti "Highlights TV Nazionale" e "Radio Nazionale". L'articolo Lega Serie B, via alle trattative private per i pacchetti “Highlights” e “Radio” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Basket - Serie A-2 - Pagani a Piacenza per la sua seconda vita a canestro : Una cosa è certa: chi c'era quella sera non lo dimenticherà mai più. Era un sabato di fine settembre 2015: a Manerbio, nella bassa bresciana, si giocava un torneo pre-campionato tra formazioni di A-2. ...

Serie A Story : cronaca del campionato 1995-96 : L’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus ha riportato molti appassionati di calcio a quello che era il periodo d’oro del movimento calcistico italiano, gli anni ’90, in cui molti top player sceglievano l’Italia per cercare consacrazione e c’era una maggior competizione e divario minore tra le varie big in lotta per lo scudetto, facendo sì che non esistessero favorite della vigilia. Facciamo pertanto un flashback nella stagione ...

Serie A - Torino firma Carr e si trasferisce al PalaVela : Numeri che hanno attirato l'attenzione del dorato mondo della NBA: all'ultimo draft infatti, Carr è stato scelto con la cinquantunesima chiamata dai New Orleans Pelicans che però hanno scelto di non ...