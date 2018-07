Serie A Story | cronaca del campionato 1995-96

laragnatelanews

(Di venerdì 20 luglio 2018) L’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus ha riportato molti appassionati di calcio a quello che era il periodo d’oro del movimento calcistico italiano, gli anni ’90, in cui molti top player sceglievano l’Italia per cercare consacrazione e c’era una maggior competizione e divario minore tra le varie big in lotta per lo scudetto, facendo sì che non esistessero favorite della vigilia. Facciamo pertanto un flashback nella stagione-96. La stagione-96 si caratterizza per diverse innovazioni, tra cui la possibilità di effettuare tre sostituzioni a partita in corso senza discriminanti di ruolo e quella per ogni calciatore di scegliere un numero di maglia fisso che va dall’1 al 99 con l’aggiunta del cognome sul retro della difesa. Quelvenne vinto dal Milan di Fabio Capello (quarto scudetto in cinque stagioni per l’allenatore friulano sulla panchina ...