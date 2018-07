Serata Internazionale dell’eclissi di Luna | il 27 luglio l’iniziativa a Castel del Monte

meteoweb.eu

: RT @lealiofficial: Serata Premiazione Quincy Jones leggenda del panorama musicale internazionale,premio... - alessandranina8 : RT @lealiofficial: Serata Premiazione Quincy Jones leggenda del panorama musicale internazionale,premio... - ArZilli : RT @lealiofficial: Serata Premiazione Quincy Jones leggenda del panorama musicale internazionale,premio... - ninazilli : RT @lealiofficial: Serata Premiazione Quincy Jones leggenda del panorama musicale internazionale,premio... -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Venerdì 27, in occasione dell’eclissire più lunga del secolo, il Polo Museale della Puglia organizza adella “dell’eclissi di“: per l’occasione sulla spianata dello, grazie alla collaborazione con la Società astronomica pugliese e il Virtual Telescope, sarà allestito un osservatorio astronomico con telescopi e binocoli a disposizione del pubblico che potrà seguire le fasi dell’eclissi. Grazie al patrocinio dell’Agenzia Spaziale Europea, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e dell’Agenzia Spaziale Italiana, interverranno Patrizia Caraveo, astrofisico dell’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano e Premio Presidente della Repubblica 2009 per meriti scientifici, e Giacinto Gianfiglio, responsabile dei sistemi ingegneristici della missione ...