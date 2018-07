Sembra un film ma è la realtà | l’inseguimento della polizia tra manovre al limite e colpi

Milano - Sembra un film ma è la realtà. Si aggira tra i bus brandendo un coltello : il poliziotto lo atterra così : Si aggirava tra i bus della stazione di Lampugnano, nella prima periferia di Milano, con un coltello a serramanico in una mano e una bottiglia nell’altra. Un uomo nigeriano di 36 anni, visibilmente alterato dall’alcool, è stato arrestato dagli agenti della polizia intervenuti sul posto. Le fasi concitate dell’arresto sono state riprese da un viaggiatore in attesa di partire. Prima l’agente, pistola in pugno, intima ...

“La mia povera bambina - Sembrava un film dell’orrore”. Choc al Bioparco di Roma : Come in un film dell’orrore. Così una donna di 36 anni ha descritto la scena che si è trovata davanti agli occhi. Irene Pietroletti, insegnate di scuola media, lunedì è fuggita a gambe levate dall’area picnic del Bioparco di Roma, inseguita da uno stormo di 20 gabbiani reali. La donna aveva deciso di trascorrere una giornata al giardino zoologico insieme al figlio di 6 anni e alle due nipoti di 8 e 12 anni. “Ma appena abbiamo tirato ...

Quando l'assessore di Milano rifiutò una casa da Parnasi : «Che figura - Sembravano i romani del film» Il ritratto di Pierfrancesco Maran : Pierfrancesco Maran , LaPresse, L'imprenditore Luca Parnasi e gli uomini del suo gruppo puntavano ad esportare il suo sistema corruttivo a Milano . È quanto emerge dall'ordinanza di custodia cautelare ...

ANGELO IZZO - DAL MASSACRO DEL CIRCEO AL MOSTRO DI FIRENZE/ Il pm : “Sembra un film - ma è tutto vero” : ANGELO IZZO, dal MASSACRO del CIRCEO al MOSTRO di FIRENZE: di Narducci la villa dove è stata uccisa la 17enne Rossella Corazzin, prima violentata. I particolari emersi in queste ore(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 15:50:00 GMT)

Se il cane feroce ti sbarra la strada non hai alternative : riflessi pronti e agilità. E la fuga Sembra un film d’azione : L’atleta portoghese di parkour Pedro Salgado, conosciuto in rete con lo pseudonimo di Salgadopk, si appresta a filmare una spettacolare sessione di salti e acrobazie in India. Tra voli da brivido da una casa all’altra però Pedro non si aspetta di incontrare un minaccioso San Bernardo che improvvisamente gli sbarra la strada. L’atleta che ha iniziato la carriera ispirato dai film di azione di Jackie Chan, sfodera tutta la prontezza di riflessi e ...