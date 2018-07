Seggiolino anti-abbandono | Toninelli | sarà obbligatorio

Obbligatorio Seggiolino con dispositivo antiabbandono : Novità in vista per gli automobilisti. Il seggiolino con dispositivo antiabbandono per i bambini in auto “sarà Obbligatorio ”. Lo ha

Toninelli : 'Il Seggiolino antiabbandono per bambini sarà obbligatorio' - : Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, spiegando che probabilmente per acquistare il dispositivo, che segnala la presenza di un bimbo a bordo, sarà prevista una detrazione fino a 200 euro

Toninelli : Seggiolino antiabbandono sarà obbligatorio - sconto fisco : Il seggiolino con dispositivo antiabbandono per i bambini in auto " sarà obbligatorio ". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli , secondo cui "madri e padri spenderanno con gioia quelle ...

Seggiolino anti-abbandono sarà obbligatorio : "Detrazione fiscale fino a 200 euro" : Il Seggiolino con dispositivo anti abbandono per i bambini in auto "sarà obbligatorio ". Lo ha detto il ministro dei trasporti Danilo Toninelli a Radio24. "Ma penso che quelle poche decine di...

Arriva il Seggiolino anti-abbandono per bebè che avverte i genitori : L’obiettivo è evitare le tragedie familiari che hanno coinvolto i genitori che hanno dimenticato il figlio in macchina. Da tale esigenza e opportunità nasce l’intuizione che ha portato Samsung a ideare bebèCare, un sistema di sensori in grado di rilevare la presenza e i movimenti di un bimbo sul seggiolino in cui è seduto e inviare notifiche in tempo reale a mamma e papà. Nata quasi casualmente, la collaborazione tra il produttore coreano ...