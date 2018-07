Seggiolino anti-abbandono sarà obbligatorio | Detrazione fiscale fino a 200

Arriva il Seggiolino anti-abbandono per bebè che avverte i genitori : L’obiettivo è evitare le tragedie familiari che hanno coinvolto i genitori che hanno dimenticato il figlio in macchina. Da tale esigenza e opportunità nasce l’intuizione che ha portato Samsung a ideare bebèCare, un sistema di sensori in grado di rilevare la presenza e i movimenti di un bimbo sul seggiolino in cui è seduto e inviare notifiche in tempo reale a mamma e papà. Nata quasi casualmente, la collaborazione tra il produttore coreano ...