Seggiolini anti-abbandono | Toninelli | “saranno obbligatori | contributo statale fino a 200

ilfattoquotidiano

: Seggiolini auto per bimbi con dispositivi anti-abbandono, presto realtà con una modifica al #CodiceDellaStrada e un… - dellorco85 : Seggiolini auto per bimbi con dispositivi anti-abbandono, presto realtà con una modifica al #CodiceDellaStrada e un… - sole24ore : Seggiolini anti abbandono obbligatori? Ecco come funzionano e quanto costano - italianaradio1 : Lo aveva annunciato qualche giorno fa il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, che una delle sue priorità era qu… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Lo aveva annunciato qualche giorno fa il Ministro dei Trasporti Danilo, che una delle sue priorità era quella di mettere un argine all’ormai triste fenomeno dell’dei bimbi in auto. Troppe le morti di piccoli, dimenticati sotto il sole, per ipotermia e disidratazione, per non allarmare chi di dovere. Aveva detto,, che la soluzione poteva essere quella di dotare idi un dispositivo, con alert sonori o messaggi magari sullo smartphone di mamma e papà per avvisarli della dimenticanza. Congegni non troppo costosi, ma che all’occorrenza salverebbero molte vite. A prescindere dalle cause di dimenticanza, delle quali ancora non si è venuti a capo (stress, frenesia, malattie?). Oggi il ministro, nel corso di una tramissione su Radio24, è tornato sulla questione, specificando che tale dispositivo verrà reso ...