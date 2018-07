Sebastian Vettel | GP Germania 2018 | “Posso ancora migliorare sul giro secco | ma la

F1 - GP Germania 2018 : prove libere 1. Daniel Ricciardo per un soffio davanti a Lewis Hamilton. Quarto Sebastian Vettel : Il GP di Germania si aperto nel segno di Daniel Ricciardo. L’australiano ha piazzato la sua Red Bull davanti a tutti, stampando un tempo di 1’13″525 e prendendosi il primo posto nelle prove libere 1. prove abbastanza interlocutorie, perché qui non si è corso lo scorso anno e di conseguenza i team ne hanno approfittato per trovare i riferimenti con il tracciato di Hockenheim. Ricciardo è stato il più veloce, precedendo di soli 4 ...

Sebastian Vettel - GP Germania 2018 : “Vincere qui sarebbe speciale. Raikkonen? È positivo per il team ma le decisioni non spettano a me” : Sebastian Vettel ha partecipato alla conferenza stampa con cui si è aperto il GP di Germania. Si corre ad Hockenheim, ovvero a casa del pilota della Ferrari, che qui ha una motivazione in più. “Vincere qui sarebbe speciale. Questa può essere l’ultima volta per un po’ di tempo ed è un peccato. Io vengo da qui, sono cresciuto a mezz’ora da questa zona e questo circuito significa tanto per me“. Stavolta la vittoria, la ...

F1 - GP Germania 2018 : giro di boa della stagione. Ferrari e Sebastian Vettel per l’allungo in casa Mercedes : Il GP di Germania segnerà il giro di boa della stagione, undicesimo dei ventuno appuntamenti in programma in questo 2018. Sul circuito di Hockenheim, che fa il suo ritorno dopo un anno di assenza, andrà in scena l’ennesimo capitolo di una saga appassionante, quella tra Ferrari e Mercedes. La classifica sorride alla Rossa e a Sebastian Vettel, che comanda con 8 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, frutto della vittoria di ...

F1 - i precedenti di Sebastian Vettel nel GP di Germania. Una sola vittoria - ma al Nurburgring : Sebastian Vettel difenderà la leadership nel Mondiale di F1 nel GP di Germania. L’appuntamento di casa per la Mercedes, costretta a vincere, ma anche per Seb, i cui precedenti qui non sono così positivi, perché il bottino parla di una sola vittoria in otto gare, e per di più su un altro circuito. Un successo che Seb si è dovuto conquistare sudando, perché ci sono voluti diversi anni per sfatare quello che somigliava a un vero e proprio ...

F1 - GP Germania 2018 : Sebastian Vettel vuol sfatare anche il tabù sul circuito di Hockenheim : Il Mondiale di Formula Uno fa dunque il suo ritorno in uno degli scenari storici del Circus: Hockenheim, in Germania. Una pista che lungamente ha regalato emozioni al pubblico presente ma dal 2002, dopo le modifiche ed il solo Motodrom ad essere “testimone” di ciò che era stato, le sensazioni sono un po’ cambiate. Di sicuro a tenere alta la tensione per questo round ci sarà il confronto tra la Ferrari e la Mercedes. Sebastan ...

Formula1 GP Germania. Sebastian Vettel racconta Hockenheim : 'È casa mia' : La Formula1 si sposta in Germania e Sebastian Vettel è pronto a fare gli onori di casa. Non potrebbe essere altrimenti, visto che il pilota della Ferrari è nato a meno di 50 km dal circuito di ...

F1 - GP Germania 2018 : sorpassi spettacolari e concretezza. Sebastian Vettel ha svoltato e non vuole fermarsi : L’obiettivo, e lo si sapeva da inizio anno, è uno, ed è ben noto: andare a caccia della leggenda: Juan Manuel Fangio. Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, sin dalle prime prove libere del Gran Premio di Austrialia, hanno puntato in quella direzione il loro mirino, ovvero raggiungere il quinto titolo mondiale della loro carriera. I due campioni, infatti, sono fermi a quota quattro e, al termine di questo 2018, potranno raggiungere il mito ...

F1 - quanti sorrisi in casa Ferrari : Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen protagonisti di una sfida abbastanza curiosa [VIDEO] : I due piloti della Ferrari si sono affrontati in una sfida di palleggi, vinta dal tedesco con il punteggio di 35 a 23 Una sfida all’ultima palleggio, un confronto lontano dalla pista che ha fatto sorridere Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. I due piloti della Ferrari si sono dati battaglia nel corso di un video dello sponsor Shell, con l’obiettivo di fare più palleggi possibile in trenta secondi di tempo. Il tedesco si è ...

F1 - Sebastian Vettel : due sorpassi da antologia - Hamilton e Bottas annichiliti. Fuoriclasse assoluto - il sogno Mondiale è concreto : Due manovre da antologia, due sorpassi che faranno sicuramente la storia di questo Mondiale F1, due azioni da vero Campione e degne di uno dei migliori piloti degli ultimi dieci anni. Sebastian Vettel si è dimostrato un vero e proprio Fuoriclasse tra Austria e Gran Bretagna, surclassando le Mercedes con tutto il suo talento e mettendo in pista una superiorità schiacciante di una Ferrari che sta facendo sognare e che mette in crisi le Frecce ...

F1 - Mondiale 2018 : Sebastian Vettel al top verso la sosta estiva - la Mercedes accuserà il colpo? : Non si può certo parlare di colpo da ko, è assolutamente prematuro, ma la vittoria di Sebastian Vettel nel GP di Gran Bretagna (che chiudeva il trittico di inizio estate) è stata un vero e proprio montante dritto al mento della Mercedes. Le Frecce d’argento, che a Silverstone banchettavano da ben cinque anni, si sono viste soffiare il successo su uno dei loro terreni di caccia preferiti, nonché casa di Lewis Hamilton. Come risponderà, ora, ...

Sebastian Vettel - Ferrari : “Bello vincere qui - a casa loro”/ “Bottas? L'ho sorpreso. Ho spinto come un pazzo” : Sebastian Vettel, Ferrari: “Bello vincere qui, a casa loro. Bottas? L'ho sorpreso. Ho spinto come un pazzo”. Una Rossa corsara ha soffiato la vittoria alle Mercedes. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 22:24:00 GMT)

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : Sebastian Vettel - magia da Campione! Vince nella tana del nemico - allungo su Hamilton. Ora il sogno Mondiale è vivissimo : “Vogliamo sfatare il tabù di Silverstone ed interrompere la serie positiva della Mercedes“. Era questo il proposito di Sebastian Vettel e della Ferrari alla vigilia del GP di Gran Bretagna, decimo round del Mondiale di Formula Uno 2018. Detto, fatto e trionfo del teutonico, il quarto di questa stagione ed il cinquantunesimo in carriera come un certo Alain Prost. E’ stato tutto perfetto: la partenza, prendendo la vetta ai danni ...