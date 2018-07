Se tuo padre non è tuo padre - chi ha paura del test del DNA? : «We’re not a dirty little secret». «Non siamo un piccolo sporco segreto». È il mantra di chi entra in un gruppo Facebook che si chiara DNA – NPE. Se DNA è sigla nota ai più, NPE va spiegata. È un termine tecnico della genetica che significa Non Paternity Event, mancata paternità, ma che nella sigla del gruppo Facebook è stata tradotta con Not Parent Expected, genitore inaspettato. Un genitore inaspettato è quello che si sono trovate davanti ...

Bianca Atzei soffriva di anoressia : 'Avrei voluto un padre più affettuoso' : Bianca Atzei rivela di aver sofferto di anoressia e di essere anche stata ricoverata. 'A un certo punto ho sofferto di anoressia. Perché? Me lo sono chiesta tante volte. Forse, avrei voluto un padre ...

17 domande interessanti da fare subito a tuo padre : Questo articolo è apparso per la prima volta su HuffPost US ed è stato tradotto dall'inglese da Milena Sanfilippo È inevitabile: il rapporto con i nostri genitori cambia con l'età. Dalla nascita ai vent'anni circa, nella maggior parte dei casi (certo, ci sono delle eccezioni) gira tutto intorno a noi, alle nostre esigenze, problemi e desideri. Poi, una volta adulti, abbiamo l'opportunità di ribaltare la ...

Si laurea e va dal padre muratore : “Ci sono riuscita grazie ai tuoi sacrifici” : Per un genitore non c'è gioia maggiore di vedere i propri figli realizzati nella vita, felicità che diventa ancor più grande se gli sforzi fatti per la prole vengono poi riconosciuti...

Muore la stilista Kate Spade - il biglietto per la figlia : “Chiedi a tuo padre” : Indietro 6 giugno 2018 2018-06-06T16:06:18+00:00 ROMA – Kate Spade Muore all’età di 55 anni. La famosa stilista è stata trovata morta nel suo appartamento a Park Avenue, New York. Si tratta di suicidio. La causa del terribile gesto è da ricondursi alla depressione. Vicino al corpo dell’imprenditrice è stato trovato un biglietto per sua figlia […] L'articolo Muore la stilista Kate Spade, il biglietto per la figlia: “Chiedi a tuo padre” ...

La stilista suicida Kate Spade ha lasciato un biglietto alla figlia : "Non sentirti in colpa - chiedi a tuo padre" : Kate Spade da anni era alle prese con la depressione. Lo ha rivelato Reta Saffo, sorella della designer di borse morta suicida il 5 giugno. Saffo ha spiegato che la sorella rifiutava di curarsi perché non in linea con l'immagine allegra e spensierata che aveva creato di sé. Ha aggiunto anche di non essere stata sorpresa dal fatto che si fosse tolta la vita e che più volte ha cercato di farla ricoverare in un centro ...

Barbara Ippoliti - ex moglie di Simone Coccia/ L'appello in tv : "Fai il padre - tuo figlio ha bisogno di te!" : Ancora accuse da parte di Barbara Ippoliti, che nel salotto di Somenica Live ha tuonato contro il suo ex Simone Coccia Colaiuta. Ecco le sue parole e L'appello fatto in diretta tv.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 11:03:00 GMT)