Scoop | la nuova fiamma di Tina Cipollari! E’ un albergatore!

(Di venerdì 20 luglio 2018) Vi ricordate quando durante le puntate Uomini e Donne Over è emerso cheCipollari andava sempre in Toscana? Per trovare Giorgio Manetti? No, ma il suo nuovo amore! Ecco chi è costui! Foto! Recentemente su molti portali web è apparsa la notizia cheCipollari, opinionista di Uomini e Donne Over, fosse incinta del quarto figlio. Tanti sono stati coloro che hanno creduto ad una simile bufala. Noi invece vi sveliamo un’altra notizia che ha il sapore della verità. La vulcanica bionda ha ritrovato finalmente il sorriso accanto ad un uomo. Se l’ex marito Kikò Nalli si è consolato con un’attrice spagnola, l’acerrima nemica di Gemma Galgani ha trovato la felicità accanto ad un albergatore fiorentino. Vi ricordate quando durante una delle puntate di Uomini e Donne Over qualcuno aveva insinuato cheavesse una relazione con Giorgio perchè era stata vista andare ...