Scontro tir e auto Statale 38 | muore ragazza di 16 anni

Scontro cisterna carburante e tir su A24 : L'Aquila - Riaperte poco prima delle 9.30 entrambe le corsie sull'autostrada A24, chiusa alle 7.20 dopo un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti tra cui una cisterna che trasportava benzina. L'autista di uno dei due mezzi, ferito, è stato trasportato in ospedale. Il tamponamento è avvenuto in direzione Teramo fra Valle del Salto (km 75.1) e Tornimparte (km 84.9). Sul tratto si sono formati subito alcuni chilometri ...

Scontro tra auto e tir in tangenziale : 10 persone coinvolte - morto un automobilista : I vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale che ha visto coinvolte 7 auto e un mezzo pesante lungo la tangenziale A 57, poco prima dello svincolo di Marghera direzione Trieste. Tragico il...

Scontro tra bus - tir e trattore : 48 morti - 16 sono bambini : Almeno 48 persone, tra cui 16 bambini , hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto in Uganda, che ha coinvolto un autobus, un trattore e un tir. Lo schianto...

CALUSO - DISASTRO FERROVIARIO : VIDEO DELLO Scontro TRENO-TIR/ Acquisito nuovo video di sicurezza ad Aré : CALUSO , SCONTRO TRENO-TIR : ecco il video , cos'è successo? Macchinista morto a pochi mesi dalla pensione. Destino beffardo per Roberto Madau, il 61enne morto mercoledì sera(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 21:56:00 GMT)

Scontro treno-tir - la colonna di mezzi si avvicina al passaggio a livello. Poi l’incidente. Le immagini diffuse dalla polizia : Sono le 23.20 quando il tir si ferma, restando bloccato, al passaggio a livello tra le stazioni di Rodallo e Caluso. È questione di pochi attimi. Il treno regionale Torino-Ivrea gli piomba addosso, scaraventandolo via per decine di metri. Nel video diffuso dalla polizia di Stato si può vedere la dinamica dell’incidente che ha causato la morte di due persone e il ferimento di 23. L'articolo Scontro treno-tir , la colonna di mezzi si avvicina ...

