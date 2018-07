Scontro col sindaco | la Serafini si dimette

Genova - assessore Elisa Serafini si dimette/ Ultime notizie : Scontro col sindaco Bucci dopo riunione Giunta? : Genova, assessore Elisa Serafini si dimette: la decisione presa dopo un accesissimo scontro verbale avuto con il sindaco Bucci al termine di una riunione di Giunta? Le indiscrezioni(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 21:04:00 GMT)

Incidente in A4 - Marco Paolini tampona una 500/ Ultime notizie - “Scontro causato da un colpo di tosse” : Incidente, Marco Paolini tampona auto sull’A4. Ultime notizie, la donna vicentina classe 1965 investita sarebbe morta nelle scorse ore. L'attore sotto choc.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 12:22:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ Scontro Saviano-Salvini sui migranti : il 63% sta col Ministro - solo il 17% per lo scrittore : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega al 28%, boom Centrodestra grazie a Salvini. Di Maio tiene col M5s, stallo Pd al 18%. Ko Leu e +Europa(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 14:45:00 GMT)

MotoGp - Petrucci-Lorenzo è Scontro! Incrocio pericoloso tra Danilo e Jorge al Sachsenring [VIDEO] : Tra Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci sul finire della gara del Sachsenring è scontro, il ‘crash’ tra lo spagnolo ed il pilota dalla Pramac Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci si scontrano durante gli ultimi giri del Gp di Germania. Sul circuito del Sachsenring il pilota italiano nel sorpassare il rivale lo avvicina troppo ed è scontro tra i due. Dopo le recriminazioni di ieri di Lorenzo nei confronti di Petrucci, Jorge potrà ...

Dl dignità - Di Maio '8mila posti in meno Lobby contro il decreto - relazione manomessa'. Ed è Scontro col Mef : O meglio, contro questo decreto, considerato da Di Maio un simbolo della sua linea politica. E anche un modo per riequilibrare i rapporti di forza nel governo, rispetto all'immagine di un esecutivo a ...

Scontro tra moto e scooter : Nicola non ce l'ha fatta : Non c'è stato nulla da fare per Nicola de Martino. Il ragazzo di 36 anni è deceduto nella mattina di venerdì 13 luglio nell'ospedale di Cardarelli di

I migranti della nave Diciotti - Conte e lo Scontro istituzionale tra Colle e Salvini : È stato l’asse Quirinale-Palazzo Chigi, con una telefonata arrivata direttamente dal presidente della Repubblica al premier Giuseppe Conte a sbloccare lo sbarco dei 67 migranti arrivati a Trapani sulla nave Diciotti della Guardia Costiera, dopo il trasbordo dal rimorchiatore Vos Thalassa che li aveva soccorsi 5 giorni fa...

Velvet Collection e Le Verità nascoste allo Scontro : quale serie spagnola vincerà la guerra degli ascolti? : La lotta si fa dura al venerdì sera con lo scontro di due serie spagnole Velvet Collection, in onda su Rai1, e Le Verità nascoste, in onda su Canale 5. Una lotta alla pari per quel che riguarda la lingua ma non per l'ambientazione, il linguaggio e la storia. Da una parte abbiamo lo spin off di Velvet, che riprenderà dopo la lunga pausa di quasi due settimane, e dall'altra il thriller ad alta tensione con Elena Rivera. Velvet Collection ...

Scontro frontale contro un camion - Vincenzo muore sul colpo a 22 anni : BELFIORE, VERONA, - Incidente mortale la scorsa notte intorno alle 3 lungo strada Porcilana nel comune di Belfiore, nel Veronese : un'auto e un camion si sono scontrati frontalmente e nell'impatto è ...

Migranti trasferiti da Vos Thalassa a nave Guardia Costiera/ Scontro Toninelli-Salvini : equipaggio in pericolo : Vos Thalassa, Migranti trasferiti sulla Diciotti. Ultime notizie: Guardia Costiera italiana non autorizzata allo sbarco, per una questione di natura procedurale(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 12:25:00 GMT)

Fondi Lega - Scontro aperto tra Salvini e magistrati : "Incostituzionale evocare il Colle" : Invece questo governo "è nato con un atto di sincerità" e " nell'ambito del percorso sul contratto di governo sto trovando persone leali nell'altra forza politica", ha concluso.

"Adesso ringrazi il Paese in cui è stata accolta..." Scontro Gardini-Kyenge : Scontro durissimo all'Europarlamento tra la forzista Elisabetta Gardini e la dem Cecile Kyenge. Durante il dibattito sui temi che rigurdano l'immigrazione e i rom, la Gardini ha preso la parola e ha affermato: "Sono sconcertata, stiamo strumentalizzando il dibattito europeo per delle tematiche italiane". Poi l'eurodeputata ha messo nel mirino gli esponenti della sinistra che hanno criticato in modo aspro proprio la politica portata avanti dal ...

Migranti - Scontro in diretta tra Feltri e Parenzo. E il direttore di Libero lascia il collegamento : “Ma vaffa…” : scontro in diretta tra Vittorio Feltri e David Parenzo, durante la trasmissione In Onda, su La7. Mentre si discuteva di Migranti, Parenzo ha replicato a una frase del direttore di Libero (“vengono a pisciare nelle aiuole…”) interrompendolo. Così Feltri è andato su tutte le furie e dopo aver insultato il conduttore ha abbandonato il collegamento L'articolo Migranti, scontro in diretta tra Feltri e Parenzo. E il direttore di ...

Migranti - sui porti è Scontro tra Salvini e FicoDi Maio sul collega : "Parla solo a titolo personale" : Intanto dal Viminale trapelano i motivi di "ordine pubblico" che hanno spinto Salvini a vietare l'ingresso alla nave di Open Arms,