Schiaffeggiò in classe un suo alunno Prof condannata a 10 giorni di galera

ilgiornale

(Di venerdì 20 luglio 2018) La scuola è anche questo. Un titolo di giornale che riassume una situazione scabrosa: "colpito da docente con uno schiaffo,essoressaa 10".La vicenda risale al 2014 quando un'insegnante di matematica ha colpito con uno schiaffo un14enne di un istituto tecnico di Verona. Il gesto è stato, secondo l'accusa, "una reazione spropositata dinanzi all'atteggiamento indisciplinato del giovane", ma laessoressa ha sempre negato di aver colpito volontariamente l'. I genitori del ragazzo dopo aver preteso delle scuse da parte dellaessoressa che però non arrivarono mai, decisero di procedere direttamente nelle aule di tribunale.Eranodi verifiche orali a tappeto, in vista della fine dell'anno. Laessoressa aveva più volte ripreso il 14enne, che disturbava durante l'interrogazione, fino a cacciarlo dalla, mandandolo in ...