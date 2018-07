Scende in serie C con il Pordenone Davide Gavazzi

Quanta Serie A Scenderà comunque in campo ai Mondiali di Russia : Pochi giorni fa il CIES Football Observatory ha pubblicato uno studio nel quale sono elencati i 100 giocatori più 'costosi' al mondo. Il valore ottenuto non deve essere ritenuto quello di vendita di ...

Quanta Serie A Scenderà comunque in campo ai Mondiali di Russia : ?Tra pochi giorni si alzerà il sipario sul Mondiale di calcio in Russia, la prima - dopo sessant’anni - senza l’Italia. Arbitri a parte, non ci sarà nessun rappresentante italiano in campo e nemmeno in panchina: nessuna delle 32 selezioni è infatti guidata da un allenatore italiano. L’unico modo per trovare un po’ di Italia ai Mondiali, quindi, è osservare i giocatori che militano del nostro ...

Risultati playoff Serie C / Diretta gol live score : si Scende in campo! (andata quarti) : Risultati playoff Serie C, Diretta gol live score delle partite d'andata dei quarti, oggi 30 maggio. Entrano in scena anche le tre seconde dei gironi.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 20:03:00 GMT)

RISULTATI SERIE C / Diretta gol live score : si Scende in campo! (ritorno play out - oggi 26 maggio) : RISULTATI SERIE C: Diretta gol live score delle partite attese oggi 26 maggio 2018 e valide come ritorno dei play out. Chi oggi incapperà nella retrocessione in SERIE D?.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 16:44:00 GMT)

Serie A - Scende la quota scudetto del Napoli con Ancelotti : TORINO - È ormai ufficiale l'accordo tra Carlo Ancelotti e il Napoli. L'ex allenatore del Bayern Monaco prenderà il posto di Maurizio Sarri nella prossima stagione, un cambio di guardia inaspettato ma ...

RISULTATI SERIE C / Playoff - ritorno ottavi diretta gol live score. Si Scende in campo! : RISULTATI SERIE C: diretta gol live score delle partite valide per il ritorno degli ottavi di finale Playoff. Cinque squadre vanno a caccia della qualificazione al prossimo turno(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 20:08:00 GMT)