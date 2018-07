Scambiato per una maniaco seriale | insultato sui social e pestato brutalmente in strada

Trieste - Scambiato per passeur - viene assolto dal giudice : Scagionato l'iracheno con passaporto britannico sorpreso nei boschi di Fernetti un anno fa: cercava la moglie e la figlia

Gianfranco - il personal trainer Scambiato per Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo è già a Torino . 'Ma è proprio lui, mi ha pure parlato in spagnolo' - 'Guarda che è portoghese' - 'Ah già, ma a forza di stare a Madrid si sarà abituato a parlare in spagnolo' - '...

Scoperta rete di pedofili : arrestate due persone e denunciate altre 12 - materiale Scambiato su Facebook : arrestate due persone e denunciate in stato di libertà altre 12 per diffusione e detenzione di materiale pedopornografico, e in alcuni casi per la produzione e lo sfruttamento dei minori. Tra la rete di pedofili Scoperta dalla polizia postale di Firenze un aspirante diacono, pensionati, disoccupati, uno studente, un dipendente Asl e un detenuto in carcere per reati della stessa natura. L’attività investigativa è stata coordinata dal ...

Wind Music Awards : Noyz Narcos Scambiato per un membro della Dark Polo Gang : Ieri sera è andata in onda l'attesissima terza puntata dei Wind Music Awards, la kermesse Musicale durante la quale ogni anno si esibiscono, e vengono premiati, tutti gli artisti italiani che negli ultimi dodici mesi sono stati in grado di assicurarsi almeno un disco d'oro o di platino, certificato dalla FIMI Federazione Industria Musicale Italiana. Il Rap, come ormai da consuetudine, è stato ampiamente rappresentato, sia nelle prime due serate ...

Roma - scoppio metro B Scambiato per esplosione : era guasto tecnico : Roma, scoppio metro B scambiato per esplosione: era guasto tecnico Falso allarme alla stazione Policlinico per un boato seguito da fumo e scintille. A provocarlo, la caduta sui binari di un cavo elettrico. Panico e rabbia tra i passeggeri: "Siamo stati evacuati dopo 20 minuti". Nella capitale, oggi c'è anche lo sciopero ...

Migranti - storia di Mahmoud - Scambiato per scafista : “Fuggito dalla Siria - ho passato un anno e mezzo in carcere da innocente” : Scappato dalla Siria a vent’anni, per evitare di essere richiamato dall’esercito del regime a reprimere nel sangue le proteste popolari contro Assad che in quei mesi riempivano pacificamente le piazze, nel 2012 Mahmoud è riuscito a raggiungere il Libano e da lì prima l’Egitto e poi la Libia. Dopo tre anni di lavoro come operaio a Tripoli, il giovane Siriano è riuscito a mettere insieme i soldi necessari per il viaggio della speranza sui barconi ...