Savona | Salvini | una delle persone più corrette e oneste del Paese 

(Di venerdì 20 luglio 2018) Il ministro per gli Affari europei, Paolo, e' "unapiu'di questo Paese". A dirlo è il ministro dell'Interno Matteoal termine del federale della Lega, rispondendo a una domanda sull'inchiesta in cui e' coinvolto. "Vi sembra uno che ha la faccia da usuraio? Va bene tutto, oltre ad avere tanti difetti è uno di quelli che stimo di più spero che la giustizia faccia velocemente il suo corso percheé penso che Paolosia unapiù pulitedi questo Paese". E sulla richiesta di eventuali dimissioni del ministro,tira dritto: "Fatemi passare il mio tempo a governare, non ci penso neanche".