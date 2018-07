Savona? No alle dimissioni Poi Renzi attacca Di Maio per la doppia morale del

ilgiornale

: Il ministro Savona indagato per usura bancaria [news aggiornata alle 10:11] - repubblica : Il ministro Savona indagato per usura bancaria [news aggiornata alle 10:11] - Montecitorio : Alle 15 in diretta WebTv e #Rai il #QuestionTime con i Ministri @riccardo_fra, @BonisoliAlberto, @erikastefani71 e… - Cryptoshar1 : RT @Rinaldi_euro: Alle 18,30 riscendo in campo per difendere Paolo Savona dal fango mediatico su @SkyTG24 grazie a @andrea_bignami per la d… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) La magistratura indaga - per presunta usura bancaria - il ministro Paoloe Matteodice la sua. Difendendo l"economista, membro dell"esecutivo Conte.Già, sui suoi canali social l"ex presidente del Consiglio, scrive: "Sono un garantista e dunque per me il Ministro #, indagato, non deve dimettersi. Ma proprio per questo dico ad alta voce che Die i suoi devono vergognarsi. Per anni hanno massacrato persone e famiglie in nome di un giustizialismo vergognoso".Nel post su Facebook, dunque, si legge ancora: "Prima o poi verrà il giorno in cui qualche libero pensatore, intellettualmente onesto, ritroverà la forza di esporsi e di scrivere, anche sui quotidiani, quanti danni abbia fatto questo uso immondo della. E quante persone innocenti abbiano dovuto patire una vera e propria persecuzione mediatica".L'indagine suInsomma,torna alla carica ...