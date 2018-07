' Savona indagato da gennaio' | l' avvocato Iosa

askanews

: Il ministro Savona indagato per usura bancaria [news aggiornata alle 10:11] - repubblica : Il ministro Savona indagato per usura bancaria [news aggiornata alle 10:11] - Agenzia_Ansa : 'Usura bancaria', indagato il ministro Paolo #Savona - HuffPostItalia : Paolo Savona indagato per usura bancaria -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Campobasso, 20 lug., askanews, - 'Tutto nasce da una denuncia presentata nel giugno 2017 per applicazione di interessi usurari per conto della società Engineering srl, attualmente in liquidazione, nei ...