Sara Di Pietrantonio Niente ergastolo a Vincenzo Paduano | pena ridotta a 30 anni Il

Il terzo indizio/ Anticipazioni 20 luglio : la storia di Sara Di Pietrantonio : Sara di Pietrantonio è la protagonista della puntata in onda oggi, 20 luglio, di terzo indizio condotto da Barbara de Rossi e ancora in replica. Ecco i dettagli(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 14:49:00 GMT)

Roma - omicidio Sara Di Pietrantonio : motivazioni sentenza Paduano/ Corte “pentimento non credibile e tardivo” : omicidio Sara Di Pietrantonio: motivazioni sentenza d'Appello a Roma, 30 anni a Vincenzo Paduano. "Pentimento non credibile, strumentale e tardivo": le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 13:21:00 GMT)

Anticipazioni Quarto Grado - 11 maggio 2018 : i casi di Elena Ceste e Sara Di Pietrantonio : Le Anticipazioni di Quarto Grado per la prima serata di venerdì 11 maggio 2018 pongono al centro del programma di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi i casi di Elena Ceste e Sara Di Pietrantonio. E’ di questi gialli che si occuperà il giornalista e conduttore insieme agli ospiti presenti in studio. Michele Buoninconti attende il verdetto definitivo mentre a Vincenzo Paduano, il ventottenne accusato di avere strangolato e poi dato alle ...

IL TERZO INDIZIO/ Anticipazioni puntata 8 maggio : l’omicidio di Sara Di Pietrantonio : Il TERZO INDIZIO torna in onda oggi, martedì 8 maggio, in prima serata su Rete 4: Barbara De Rossi racconta l'omicidio della 22enne Sara Di Pietrantonio.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 09:32:00 GMT)