Sanità | in Consiglio il Piano veneto 2019-2023 | assessore ' può essere quello storico' 2

Sanità : in Consiglio il Piano veneto 2019-2023 - assessore ‘può essere quello storico’ : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) – ‘Questo potrebbe essere un Piano storico, il primo che si occupa di Sanità in un quadro di Autonomia della Regione veneto. Per questo, tra le sue caratteristiche, c’è la flessibilità, per inserire agevolmente e velocemente le novità autonomiste che auspichiamo, e che in questa materia potrebbero essere consistenti”. Lo dice l’assessore alla Sanità Luca Coletto, nel giorno in cui ...

Perché avremmo fatto a meno del parere del Consiglio Superiore della Sanità sulla cannabis light : È un dato che si dovrebbe tenere in grande considerazione: il nostro è infatti il Paese con le organizzazioni criminali più potenti e pericolose al mondo, che su produzione e vendita di sostanze ...

Cannabis light - che succede dopo il no del Consiglio superiore di Sanità? : Foto Pixabay Cannabis light, ma ora che succede? Cosa cambia dopo che il Consiglio superiore di sanità ha espresso un parere contrario alla vendita? All’atto pratico, nulla. “Questo parere, per quanto autorevole, non ha un valore inibitorio. Oggi posso tranquillamente comprare Cannabis, ovviamente alle condizioni stabilite”. Ovvero una concentrazione di Thc inferiore allo 0,6%. A parlare è l’avvocato Lorenzo Simonetti, ...

Chiuse due rivendite/ 'Nociva anche se light' Il Consiglio di Sanità stronca la cannabis : Si sta riprendendo un'utile discussione su problemi che riguardano l'impiego della cannabis. Lo spunto è stato dato da un documento del Consiglio Superiore di Sanità che in realtà, a mia conoscenza, ...

Consiglio Superiore della Sanità resetta tutto sulla vendita della Cannabis : Negozi che vendono Cannabis nelle nostre città, negli ultimi mesi, sono sorti come funghi. C’è una catena, la ” Cannabis Store Amsterdam” che ha conquistato la leadership della vendita nelle principali città d’Italia proponendo prodotti commestibili, oltre che consumabili nei modi più noti. Negli store c’è di tutto, dai biscotti, alle caramelle ai dolci, cioccolata, perfino la birra, per passare poi alle felpe che ...

Per il consiglio superiore di Sanità l'erba legale potrebbe essere pericolosa : "Potenzialmente pericolosa per la salute". E' questo quello che ha scritto della cannabis light il consiglio superiore di Sanità (Css) in un parere consultivo inviato al ministero della Salute, in cui auspica che "siano attivate, nell’interesse della salute individuale e pubblica e in applicazione d

Cannabis light in Italia : arriva la notizia. La decisione del Consiglio superiore di Sanità : Il Consiglio superiore di sanità (Css) contro la ‘Cannabis light’. In un parere richiesto a febbraio dal segretariato generale del ministero della Salute, e in possesso dell’Adnkronos Salute, l’organo consultivo raccomanda “che siano attivate, nell’interesse della salute individuale e pubblica e in applicazione del principio di precauzione, misure atte a non consentire la libera vendita dei suddetti ...

Il Consiglio Superiore di Sanità chiede lo stop alla vendita della marijuana light : stop alla vendita dei prodotti a base di cannabis 'light', cioè con il principio attivo Thc inferiore ai limiti di legge, con i negozi 'green' proliferati negli ultimi mesi in tutta Italia. è quanto contenuto in un parere forumlato dal Consiglio Superiore di Sanità su richiesta del ministero della Salute lo scorso febbraio. "Non può essere esclusa la pericolosità dei prodotti ...

