Sampdoria | rinforzo dal mercato svincolati | mossa per Giampaolo

(Di venerdì 20 luglio 2018) CALCIO– Lapesca dal, accordo raggiunto nelle ultime ore e squadra blucerchiata che si rinforza. E' fatta per Stephane M'Bia, reduce dall'esperienza in Cina con l'Hebei ed al momento svincolato, si tratta di un centrocampista che può giocare sia davanti la difesa che da centrale. Nato in Camerun possiede il passaporto francese ed in passato è stato vicino all'Inter, adesso pronto l'esperienza con la maglia della.