Sampdoria | ecco M’Bia ma non solo | in arrivo un altro difensore

Sampdoria - ecco M’Bia per il centrocampo! In attacco invece… : Sampdoria pronta a rimpiazzare Torreira e Zapata, dopo gli addii di spessore è giunto il momento di rimpolpare la rosa di mister Giampaolo Sampdoria pronta a colmare i vuoti lasciati dai due big partiti in questa estate. Torreira e Zapata sono andati via dal club del presidente Ferrero e vanno di certo rimpiazzati a dovere. Il patron doriano assieme a Sabatini ed Osti ha messo gli occhi sull’esperto M’Bia per la mediana, un ...

Sampdoria - ecco il portiere Audero. Si sta già allenando : Ponte di Legno - Emil Audero, il nuovo portiere della Samp , è già in campo. Nonostante la domenica di riposo concessa a tutta a squadra il nuovo portiere acquistato dalla Juve per 11 milioni, ...

Calciomercato Sampdoria - ecco il sostituto di Duvan Zapata : Calciomercato Sampdoria – Cessione a sorpresa in casa Sampdoria nelle ultime ore, chiusa la trattativa con l’Atalanta per Duvan Zapata, il futuro del colombiano sembrava in Cina, poi l’inserimento del club nerazzurro. Ed il sostituto in casa Blucerchiata? E’ stato individuato e si tratta di Grégoire Defrel, accordo raggiunto con la Roma mentre manca ancora quello con il calciatore che però alla fine non dovrebbe ...

Calciomercato Sampdoria - ecco portiere - terzino sinistro ed attaccante : 1/5 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Sampdoria - arriva un nuovo terzino : ecco Junior Tavares : Secondo Sky Sport il club doriano avrebbe deciso di puntare su di lui in vista della prossima stagione: potrebbe essere quindi un brasiliano il nuovo padrone della corsia mancina blucerchiata. Un ...

Sampdoria - ecco l'offerta dallo Jiangsu per Zapata : Il club cinese secondo Sky Sport avrebbe proposto ai blucerchiati 10 milioni di euro per il prestito del calciatore, e altri 14 milioni per il diritto di riscatto. La cifra complessiva si aggirerebbe ...

Sampdoria - ecco le nuove maglie : ... Genova, e la data di nascita del club, 12 agosto 1946, , un modo per rendere sempre più particolare 'la maglia più bella del mondo', scritta che compare di nuovo sul colletto interno come l'anno ...

Sampdoria - eccoti Jankto! Intanto spuntano nuove idee per l’attacco : Sampdoria attiva sul mercato, la società del patron Massimo Ferrero vuole fare un ulteriore passo avanti verso l’Europa Sampdoria, Jankto è in città per svolgere le visite mediche di rito e firmare il suo nuovo contratto che o legherà al club del presidente Ferrero. Osti e Sabatini però, non intendono certamente fermarsi, anzi, stanno lavorando al rafforzamento dell’attacco, reparto che potrebbe essere puntellato. La Sampdoria ...

Calciomercato Sampdoria - ecco l’attaccante per Giampaolo : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria sta per regalare l’attaccante al tecnico Giampaolo. Dopo l’ultima importante stagione il club blucerchiato ha intenzione di alzare l’asticella, nelle ultime ore mossa per il reparto offensivo. E’ fatta per Antonino La Gumina, accordo raggiunto con il Palermo e fumata bianca prevista entro le prossime ore. L’intesa è stata raggiunta sulla base di 7 milioni compresi ...

Sampdoria - prenotate visite mediche in giornata : ecco chi è il nuovo acquisto in arrivo : Sampdoria pronta ad ufficializzare un nuovo acquisto per la rosa di Giampaolo, si tratta di un centrocampista di belle speranze La Sampdoria ha in serbo un nuovo acquisto, come dimostrato dalle visite mediche fissate per oggi per Daouda Peeters, centrocampista classe ’99 in arrivo dal Club Brugge. Si tratta di un giovane di prospettiva, ma che già entrerà a far parte della prima squadra di mister Giampaolo. Su Peeters c’era ...

Calciomercato Sampdoria - blitz Giampaolo-Osti-Sabatini a Milano : ecco i nomi in cima alla lista dei doriani : Dopo aver avuto il via libera di Marco Giampaolo, la Sampdoria si è buttata a capofitto su Antonino La Gumina del Palermo e Seko Fofana dell’Udinese Il mercato della Sampdoria è iniziato, il blitz andato in scena ieri a Milano tra Giampaolo, Osti e Sabatini ha dato il via alle trattative per quei giocatori inseriti all’interno di una lista ben precisa. Una volta ottenuto il via libera dell’allenatore, sono partite le operazione ...

Sampdoria - ecco Sabatini : 'Questo club merita l'Europa' : Genova - La Sampdoria ha presentato a inizio pomeriggio il neo direttore tecnico, Walter Sabatini , il primo vero 'colpo' della nuova stagione di serie A. Una presentazione 'scoppiettante', in cui l'...