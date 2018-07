Salvini Saviano | il ministro querela lo scrittore di Gomorra

Salvini ha querelato Saviano. Ecco cosa rischia lo scrittore : ... per diffamazione tramite una serie di post social , allegati alla denuncia, e dichiarazioni che, secondo il ministro, vanno oltre il diritto di critica e la fisiologica polemica politica. Una ...

Roberto Saviano risponde alla querela di Salvini : 'Aiutatemi in questa battaglia' : Continua lo scontro social tra Roberto Saviano e il ministro dell'interno Matteo Salvini [VIDEO]. Al centro della discussione c'è sempre la Politica migratoria del governo italiano e le decisioni del leader della Lega che allo scrittore proprio non vanno giù. Quest'oggi Salvini ha deciso di presentare in via ufficiale la querela, più volte annunciata sui social, contro lo scrittore del bestseller Gomorra. Per farlo, Salvini ha utilizzato la ...

Alla fine Salvini ha querelato Saviano. Che replica : "Non ho paura" : Matteo Salvini ha querelato Roberto Saviano. Secondo quanto riporta l’Huffington Post la denuncia "è stata depositata nella giornata di oggi anche se nel foglio di presentazione della questura di Roma è scritta la data del 20 luglio”, quindi domani. Salvini, secondo quanto riporta il sito, nella querela avrebbe fatto riferimento alle “affermazioni dello scrittore, in una serie di post ...

Matteo Salvini ha querelato Roberto Saviano : Matteo Salvini ha querelato Roberto Saviano: la guerra tra il ministro dell’Interno e lo scrittore sulla questione migranti si trasferisce dunque dai social network ai tribunali. Il vicepremier ha presentato denuncia-querela nei confronti di Saviano che con alcuni post su Facebook aveva attaccato duramente la politica del governo Conte sui flussi migratori, soffermandosi in particolare sulle uscite del leader del Carroccio e sui recenti ...

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha querelato Roberto Saviano. Ecco i documenti : ... per diffamazione a mezzo stampa tramite una serie di post , allegati alla denuncia, e dichiarazioni che, secondo il ministro, vanno oltre il diritto di critica e la fisiologica polemica politica. In ...

Migranti - Salvini querela Saviano : 'Lede onore mio e del ministero' - : Il leader della Lega ha presentato una denuncia per 'diffamazione a mezzo stampa', citando in particolare l'espressione 'Ministro della malavita' usata dallo scrittore nei suoi riguardi. La replica: ...

“Non l’ho mai fatto prima”. Dopo la querela di Matteo Salvini - la replica (durissima) di Roberto Saviano : Non è ancora finita la querelle tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e lo scrittore Roberto Saviano: che tra i due non ci sia una grande simpatia è ormai più che appurato, ma i rapporti si sono ulteriormente inaspriti Dopo la decisione da parte del leader della Lega di presentare una querela nei confronti dell’autore di Gomorra. Quest’ultimo, infatti, non ci ha messo molto a tornare a sua volta sul piede di ...

"Affermazioni al di fuori dal diritto di critica e cronaca" : Salvini querela Saviano per un post su Facebook : ...sulla stampa nazionale e straniera e si sottolinea come le dichiarazioni siano "al di fuori di qualsivoglia esercizio lecito del diritto di critica - non potendosi certo parlare di diritto di cronaca ...

Migranti : Saviano - querela Salvini? non arretro di un passo : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Il Ministro della Mala Vita si è deciso a querelarmi. Non ho avuto alcuna comunicazione ufficiale, quindi non so ancora chi sia il magistrato incaricato delle indagini, ma posso assicurare che appena lo saprò chiederò di essere interrogato”. Lo scrive Roberto Saviano su Facebook dopo la querela da parte del ministro Matteo Salvini. “Oggi non bisogna arretrare di un passo davanti a un potere ...

