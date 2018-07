Salvini | ' L' annessione russa della Crimea è legittima In Africa serve piano Marshall'

Salvini al Washington Post : "Avvicinamento tra Trump e Putin positivo per Italia ed Europa. Annessione della Crimea legittima" : "Il vertice fra Donald Trump e Vladimir Putin è una buona notizia per l'Italia e per l'Europa". A dirlo al Washington Post è il ministro dell'interno Matteo Salvini, in una lunga intervista. "È stato un segnale molto positivo", ha risPosto il vice premier quando gli è stato chiesto cosa pensava del bilaterale."Hanno accusato il suo partito di aver ricevuto fondi dalla Russia", gli chiede il giornalista. Lui risponde ...