Salvate gli avvoltoi

Incendio Messina - morti due fratellini. Lo zio : “La mamma gridava ‘ Salvate i miei figli'” : “Pensavo fosse con noi, ma poi i sia sceso per cercare il fratello”, racconta Fernando Rizzo, vicino e parente della famiglia che oggi ha perso in un Incendio i due figli più grandi, Francesco Filippo, di 13 anni e Raniero, di 10.Continua a leggere

Bambini - Salvate vi dagli adulti e poi Salvate l’Italia : Sono stato a Chiari (Brescia), alla Fiera del bambino Naturale. Il parco è un incanto, Villa Mazzotti (proprietà del Comune a disposizione per iniziative cittadine) uno spettacolo che ospita questa due giorni. Mi aggiro con la famiglia: giochi di una volta, scacchi giganti, trottole, libri, falegnameria, go-kart a pedali, pedagogia, incontri, atmosfera, ma ciò che più colpisce è la presenza di Bambini , tanti, e mamme, mamme che allattano: ti ...

Due famiglie si perdono in Appennino : Salvate dal Soccorso Alpino : Tratte in salvo, nel tardo pomeriggio di ieri dal Soccorso Alpino, due famiglie con figli, sul confine appenninico tra Piacenza e Genova. Il gruppo era partito nel pomeriggio da Santo Stefano d’Aveto (Genova) giungendo sul monte Bue, per poi dirigersi poi verso il Lago Nero, nel comune di Ferriere (Piacenza). Successivamente hanno perso l’orientamento ma sono riusciti a chiedere aiuto. I tecnici del Soccorso Alpino sono quindi ...