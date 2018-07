Salute | morso da ragno violino? Ecco cosa fare

meteoweb.eu

(Di venerdì 20 luglio 2018) Perchiarezza sulla reale pericolosità del, protagonista di recenti casi di morsi che hanno interessato i media e la popolazione, il Centro antiveleni della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma ha elaborato una scheda informativa a cura di Maurizio Soave “per fugare paure ingiustificate“. Il“non è aggressivo“, rassicura l’esperto, “è un animale schivo e solitario, non attacca e si difende solo se disturbato. E’ sempre stato presente in Italia – sottolinea – i casi di morsi sono da sempre raccolti e documentati dai Centri antiveleni e non esistono dati che giustifichino un aumento del livello di attenzione rispetto alla pericolosità dell’esposizione dell’uomo al“.“Non esistono dati in favore di una particolare significatività della riproduzione dele in ogni caso non si può parlare di fenomeni di infestazione“.in caso di sospetto? “Nella stragrande maggioranza dei casi – sottolinea Soave – ilprovoca fenomeni locali di scarso significato clinico (arrossamento, prurito, irritazione) e non è assolutamente appropriato allarmarsi recandosi nei Pronti Soccorso“.