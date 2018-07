Salini Impregilo : collaudato Skytrain Bridge a Sydney (2) : (AdnKronos) – L’eccellenza dell’opera è stata premiata anche lo scorso maggio, quando Salini Impregilo ha ricevuto una valutazione “Leading As Built IS”, la più alta su una scala di tre rating assegnata dall’Infrastructure Sustainability Council of Australia (ISCA), che già nel 2015 aveva definito il progetto “Skytrain” il più sostenibile a livello ambientale. L’ente, pubblico-privato non ...

Salini Impregilo : collaudato Skytrain Bridge a Sydney (2) : (AdnKronos) – L’eccellenza dell’opera è stata premiata anche lo scorso maggio, quando Salini Impregilo ha ricevuto una valutazione “Leading As Built IS”, la più alta su una scala di tre rating assegnata dall’Infrastructure Sustainability Council of Australia (ISCA), che già nel 2015 aveva definito il progetto “Skytrain” il più sostenibile a livello ambientale. L’ente, pubblico-privato ...

Salini Impregilo : collaudato Skytrain Bridge a Sydney : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – E’ stato collaudato con successo lo Skytrain Bridge, realizzato a Sydney da Salini Impregilo, che è stato attraversato per la prima volta da un treno automatizzato. Ad annunciarlo è il gruppo in una nota. Il ponte rappresenta la parte principale del Sydney Metro Northwest, il più importante progetto infrastrutturale di trasporto pubblico attualmente in corso in Australia ed il maggiore a Sydney dalla ...

Seduta ingessata per l'indice del settore Costruzioni italiano - -0 - 24% - - calo per Salini Impregilo - -1 - 40% - : Teleborsa, - Non si allontana dalla parità il settore Costruzioni a Milano mostrando un andamento meno forte di quello dell'EURO STOXX Construction & Materials che si ferma sui livelli della vigilia. ...

Piazza Affari : risultato positivo per Salini Impregilo : Bene la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , con un rialzo dell'1,87%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Salini ...

Scambi in forte rialzo per Salini Impregilo : Effervescente la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che Scambia con una performance decisamente positiva del 2,22%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base ...

Salini Impregilo nella shortlist per progetto WestConnext in Australia : Salini Impregilo potrebbe rivoluzionare la rete di trasporti a Sydney in Australia . La società di costruzioni guidata da Piero Salini ha infatti annunciato in qualità di capifila dle consorzio che ...

Pioggia di acquisti su Salini Impregilo : Seduta decisamente positiva per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che tratta in rialzo del 2,13%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto ...

Salini Impregilo : Salini - Italia bloccata da burocrazia - serve più coraggio - 2 - : Anche perché 'pensare di essere isolati e di poter fare le nostre scelte senza un collegamento con il resto del mondo è una pia illusione'. 'Oggi conclude Salini le economie competono tra loro come ...

Salini Impregilo : Salini - Italia bloccata da burocrazia - serve più coraggio : ... racconta la storia e il ruolo delle grandi opere infrastrutturali che nel corso dell'ultimo secolo hanno segnato l'evoluzione dell'uomo nel mondo. E dove sono stati presentati un libro e un video ...

Salini Impregilo : Salini - Italia bloccata da burocrazia - serve più coraggio : Milano, 15 mag. (AdnKronos) - "L'Italia è bloccata dalla burocrazia: nel nostro settore abbiamo oltre un milione e mezzo di posti di lavoro che sono andati persi e a differenza di quanto avviene negli altri Paesi, nel nostro non riusciamo a realizzare quello che vorremmo fare. Servono misure in grad

Salini Impregilo : Salini - Italia bloccata da burocrazia - serve più coraggio (2) : (AdnKronos) – Per il manager “non si parla solo delle buche di Roma o dell’acqua che non riesce più a defluire dalle strade o dalle fogne”, ma di “un Paese che ha bisogno di infrastrutture, con interventi di manutenzione e piccoli lavori” che gli consentano di tornare ad essere “un Paese che funziona”. Occorrono “un programma e delle norme che consentano di realizzare opere, misurandosi con ...