Rottamazione cartelle | il tempo stringe per mettersi in regola con il Fisco

Rottamazione bis - al via servizio online che permette di scegliere quali cartelle pagare : Con il servizio online 'ContiTu', il contribuente può scegliere di pagare solo alcune delle cartelle del 2017, entro la scadenza del 31 luglio.Continua a leggere

Riscossione - Ruffini : “Dalla prima Rottamazione delle cartelle attesi 8 - 2 miliardi in totale - 1 in più del previsto” : Con un incasso finale atteso a 8,2 miliardi di euro, la prima edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali porterà nelle casse dello Stato 1 miliardo in più di quanto preventivato, nonostante il mancato pagamento del dovuto da parte del 16% di chi aveva presentato la domanda che ha fatto mancare all’appello 9,6 miliardi sui 17,8 da saldare. E tra i grandi debitori – chi al netto di sanzioni e interessi doveva al fisco oltre ...

Rottamazione cartelle - 950mila le domande arrivate : il 56% dei grandi debitori però non paga : Per la Rottamazione bis sono arrivate all’Agenzia delle Entrate circa 950 mila istanze da circa 840mila contribuenti per oltre 4 milioni di cartelle di valore complessivo di circa 14 miliardi di euro. L’importo da pagare, al netto della quota "abbuonabile", è di circa 9 miliardi. Il 56% dei grandi debitori (sopra i 100.000 euro) non hanno poi effettivamente aderito al pagamento.Continua a leggere

