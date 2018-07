Roma - trovato morto Matteo Barbieri : il corpo sulla Braccianese : Il corpo di un ragazzo è stato trovato nel pomeriggio in un avvallamento su via Braccianese. Sul posto i poliziotti del commissariato Flaminio che lo hanno identificato. Secondo quanto si...

Matteo Barbieri è morto - trovato il corpo del ventenne Romano lungo la via braccianese : Matteo Barbieri, il ventenne romano che era scomparso da qualche giorno, è morto. Secondo quanto risulta a Leggo il corpo senza vita del ragazzo è stato trovato tra il quarto e il...

Frigoriferi scaricati a Tor Bella Monaca - trovato il vandalo. Raggi su Fb ringrazia i Romani : 'Continuate a segnalare' : Se non fosse stato per i cittadini, chissà. Forse il Comune non avrebbe mai capito da dove partire nella ricerca del vandalo dei Frigoriferi. E' diventato l'incubo di via Aspertini, perché da tempo ...

Roma : corpo nel Tevere trovato da donna in canoa : Roma – Ad avvistare il cadavere nel Tevere, recuperato poco fa all’altezza della foce dell’Aniene, e’ stata una canoista che intorno alle 11.15 ha segnalato la presenza del corpo galleggiante al 112. Sul posto sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri della Compagnia Parioli. Dalle prime informazioni, e’ confermato che si tratterebbe del corpo di un anziano ancora non identificato. L'articolo ...

Beyoncé e Jay-Z hanno trovato il tempo per una gita Romantica tra i due concerti italiani : Tutti sul lago di Como The post Beyoncé e Jay-Z hanno trovato il tempo per una gita romantica tra i due concerti italiani appeared first on News Mtv Italia.

Roma : segnalato come scomparso - ritrovato mentre tenta suicidio : Roma – segnalato come persona scomparsa a “Chi l’ha visto”, la Polizia di Stato lo ha trovato in bilico sul parapetto di ponte Vittorio Emanuele e gli ha salvato la vita. Non sapevano chi fosse quando hanno ricevuto la segnalazione della sala operativa della Questura di una persona che minacciava di gettarsi da ponte Vittorio Emanuele. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Aurelio, intervenuti ...

Roma - trovato 30enne morto nella cantina di un condominio : si pensa a un'overdose - Ultime Notizie Flash : A Roma un ragazzo di 30 anni è stato trovato morto nella cantina di un condominio accanto a una siringa di eroina, la famiglia aveva denunciato la scomparsa

Roma - "Pastore ha trovato il suo gregge" : firma fino al 2023 : L'argentino, che a Villa Stuart si è concesso ai tifosi per autografi e selfie, contratto fino a giugno 2022

Roma - 33enne trovato morto in casa : omicidio?/ Ultime notizie : segni di strangolamento sul collo : Roma, 33enne trovato morto in casa: omicidio? Nessuna pista archiviata ma i segni di strangolamento farebbero pensare al peggio, indagini in corso su vita privata.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 20:20:00 GMT)

Roma - il cadavere di un uomo trovato nel Tevere : Roma, 21 giu. , askanews, Il cadavere di uomo età compresa tra i 50/60 anni è stato avvistato e poi recuperato nel fiume Tevere a Roma, all'altezza del ponte della Magliana. Sul posto si è recata una ...

Roma - il cadavere di un uomo trovato nel Tevere : Roma, 21 giu. , askanews, - Il cadavere di uomo età compresa tra i 50/60 anni è stato avvistato e poi recuperato nel fiume Tevere a Roma, all'altezza del ponte della Magliana.Sul posto si è recata una ...

Roma - Skorupski al Bologna per Mirante / Calciomercato - i giallorossi hanno trovato il nuovo numero 12 : Roma, Skorupski al Bologna per Mirante, Calciomercato: i giallorossi hanno trovato il loro nuovo numero 12. Con i felsinei è stato formalizzato lo scambio tra estremi difensori.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 16:31:00 GMT)

Roma - scambio Mirante-Skorupski : trovato l'accordo con il Bologna : Se l'affare Alisson-Real Madrid è ancora in stand-by, quello Skorupski-Bologna, invece, è in in via di definizione. Monchi avrebbe trovato l'accordo con il club emiliano per un scambio di portieri: in ...

Roma : in manette pusher - trovato con 80 pasticche di yaba : Roma: l’uomo si aggirava in via Labico a Torpignattara Roma – Un 32enne originario del Bangladesh finito in manette. L’uomo, senza fissa dimora e con precedenti, è stato trovato in possesso di 80 pasticche di yaba. I Carabinieri della Stazione Roma Quadraro hanno agito all’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e sostanze stupefacenti. Si aggirava in via Labico, a Torpignattara, alla ricerca di ...