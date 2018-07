Roma Trovato il cadavere di Matteo Barbieri

Morto Matteo Barbieri - trovato il corpo del ragazzo Roma no lungo la via Braccianese : era scomparso da 9 giorni : Matteo Barbieri , il ventenne romano che era scomparso da qualche giorno, è Morto . Secondo quanto risulta a Leggo il corpo senza vita del ragazzo è stato trovato tra il quarto e il...

Trovato morto Matteo Barbieri - il giovane scomparso a Roma lo scorso 12 luglio : Si spengono nel peggiore dei modi le speranze dei familiari di Matteo Barbieri , il giovane scomparso a Roma lo scorso 12 luglio . Il corpo del diciottenne è stato ri Trovato oggi pomeriggio in un avvallamento al km 4 di via Braccianese, nei pressi della stazione dell'Olgiata. Sul posto i poliziotti del commissariato Flaminio che lo hanno identificato. Accanto al cadavere è stata trovata una moto. Al momento gli inquirenti del ...

Roma - ragazzo scomparso trovato morto : L"hanno trovato morto . Il cadavere di Matteo Barbieri, 18 anni, scomparso nella notte del 12 luglio, è stato rinvenuto nella campagna tra il chilometro 4 e il chilometro 5 della via Braccianese Claudia. Appena questa mattina la Procura della Repubblica di Roma aveva aperto un fascicolo per omicidio e iscritto nel registro degli indagati alcuni conoscenti del ragazzo . Se sulle prime carabinieri e magistrati ipotizzavano un"esecuzione, vendetta o ...

