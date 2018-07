Roma | Traffico congestionato su A91 e GRA

Viabilità Roma : Bloccata A1 per incidente - traffico intenso su tratto urbano A24 e A91 : Roma – traffico bloccato, con code di 3 km in aumento, sulla A1 Roma-Napoli da San Cesareo a Carchitti per un grave incidente. Al momento è chiuso il bivio Diramazione Roma sud/A1 Milano-Napoli provenendo dal Grande Raccordo Anulare verso Firenze. Sul Grande Raccordo Anulare, code in esterna da Prenestina a Nomentana e più avanti code a tratti da Casalotti alla Roma-Fiumicino; in interna rallentamenti da Labaro alla Nomentana e proseguendo ...

Roma - cisterna si ribalta sulla Laurentina : 20mila litri di gasolio in strada - traffico in tilt : Caos e disagi alla viabilità in via Laurentina dove questa mattina intorno alle 7.30 un auto cisterna si è ribaltata perdendo il proprio carico: circa 20 mila litri di gasolio. Non risultano esserci ...

Viabilità : Traffico intenso su Roma-Fiumicino - GRA e Solfarata : Roma – Traffico congestionato complice anche l’inizio della settimana. Sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna ci sono code dalla Bufalotta alla Roma-Fiumicino; in esterna rallentamenti dalla Casilina alla Nomentana e proseguendo code a tratti da Boccea alla via del Mare. Sul Tratto urbano della a 24, 3 km di congestione da Tor Cervara al bivio per la Tangenziale est, in direzione del centro; mentre nel senso di marcia opposto ...

Roma - auto si ribalta sulla Pontina : chiusa l'uscita per Campoverde - traffico in tilt : Ennesimo schianto sulla Pontina. 'Possibili rallentamenti sulla via Pontina per il ribaltamento di un veicolo all'altezza dello svincolo di Campoverde, al km 53+700, in direzione di Latina'. Lo ...

Crolla altro albero a Roma Traffico bloccato verso l'aeroporto : Un grosso ramo di pino è venuto giù in via Guido Calza, all'altezza dei curvoni. Il ramo spezzato non ha preso auto né fatto feriti, ma sul posto si sono create lunghe file di auto. I vigili del fuoco ...

Viabilità : Traffico intenso su GRA - Colombo e Roma-Fiumicino : Roma – Sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna code dalla Bufalotta alla Roma-Fiumicino; in esterna dalla Prenestina alla Nomentana e proseguendo code a tratti da Boccea alla Roma-Fiumicino. Sul Tratto urbano dell’A24, code di 3 km da Tor Cervara alla Tangenziale verso il centro; mentre nel senso di marcia opposto da Tor Cervara al Raccordo. Traffico congestionato, a tratti bloccato, sulla Roma-Fiumicino dal Raccordo a via ...

Roma - albero caduto in viale Regina Margherita. Schiacciata un'auto - traffico in tilt : Un grosso ramo si è staccato da un albero in viale Regina Margherita a Roma. Il ramo si è schiantato sui binari del tram e nella caduta ha schiacciato un'auto parcheggiata. Dalle...

Roma - traffico in tilt per lo sciopero dei trasporti : code sul Gra : traffico in tilt sul raccordo anulare di Roma anche per lo sciopero dei trasporti. Sul Grande Raccordo Anulare - fa sapere Astral Infomobilità - code dalla Nomentana alla Roma-Fiumicino; in esterna ...

Tir contRomano nel centro di Marano : un'ora in trappola - traffico in tilt : Marano - Manovra controsenso di un Tir nel centro di Marano, città paralizzata da oltre un'ora. Il veicolo è rimasto intrappolato all'incrocio tra corso Italia e via Lazio. Sul posto sono giunte ...

Roma - la rivolta del Laurentino 38 : cassonetti rovesciati in strada e traffico bloccato : Al Laurentino 38 nel tardo pomeriggio di ieri un gruppo di residenti, infuriati per la spazzatura non raccolta negli ultimi giorni, ha rovesciato i cassonetti per strada e fermare il traffico. ...

Roma - allarme bomba sotto il Campidoglio : strada chiusa al traffico : allarme bomba in Campidoglio. Via Petroselli è stata chiusa al traffico per un pacco sospetto. Sul posto gli artificeri. Caos traffico. A far scattare l'allarme una valigia abbandonata in strada ...

Roma - traffico in tilt dal Gra alla Pontina : mattina di caos sulle strade : traffico congestionato nella Capitale questa mattina. Sul Grande Raccordo Anulare - fa sapere Astral Infomobilità - code in interna dalla Bufalotta all'Appia, anche per un incidente al km 46 circa in ...

Autostrada A1 Roma-Napoli chiusa : tir in fiamme - traffico bloccato a Valmontone : traffico bloccato e code in aumento sulla A1 Roma-Napoli. In Autostrada, al chilometro 585+300 all'altezza di Valmontone, è andato a fuoco un tir carico di materiale plastico. Al momento...

Viabilità : Traffico intenso su GRA e Roma-Fiumicino : Roma – Traffico intenso. Sul Grande Raccordo Anulare in interna si rallenta a tratti dalla Bufalotta all’Appia e più avanti all’altezza della Roma-Fiumicino. In esterna code ugualmente in prossimità dello svincolo per la Roma-Fiumicino. Qualche rallentamento anche all’altezza della Pisana per via della chiusura della complanare. A24 Sul Tratto urbano della A24 si rallenta da viale Palmiro Togliatti alla Tangenziale est in ...