Roma | solo un pareggio contro l’Avellino | in gol Schick

Ragno violino - psicosi a Roma/ Un ricovero a Olbia : "Pensavo fosse solo una zanzara" : Ragno violino, scoppia la psicosi a Roma. Piccolo insetto dal morso velenoso: boom di segnalazioni soprattutto nei quartieri a sud della capitale, gravi gli effetti(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 18:19:00 GMT)

Roma - “entro il 2020 la Capitale avrà la sua Area C”. Iniziano le proteste : “La giunta Raggi vuole solo far cassa” : Entro il 2020 la città di Roma avrà la sua “Area C”. Parola di Linda Meleo. L’assessora capitolina alla Mobilità, durante un’intervista a una radio Romana, ha rilanciato il progetto già esternato dal presidente della Commissione Trasporti, Enrico Stefano, nell’aprile 2017, che prevedeva l’entrata in vigore di una Congestion Charge Zone per le automobili intorno alla metà 2018. Una previsione un po’ ottimistica, evidentemente, visto che dei ...

Onu - polemica su etichette che penalizzano made in Italy. La retRomarcia : nessun voto - solo dichiarazione politica (per ora) : Le Nazioni Unite, tramite l’Organizzazione mondiale della sanità, dichiarano guerra alle malattie del terzo millennio, da quelle cardiovascolari, al diabete fino ai tumori. E lo strumento è quello della sana alimentazione. Un pericolo per i prodotti made in Italy? Prosciutto di Parma, Parmigiano reggiano e tutta una serie di cibi italiani famosi in tutto il mondo non sono sotto accusa, ma per i produttori non è ancora tempo di tirare un sospiro ...

"Non esistono solo Roma o Napoli. L'Italia è bella perché ci sono i paesi - ma nessuno li considera" : "Non siamo tutti milanesi, Romani, napoletani. L'Italia è bella perché c'è Rotondella e Napoli. C'è Roma e Pescasseroli. Bisogna riscoprire la bellezza delL'Italia interna da troppo tempo dimenticata". Tuona così Franco Arminio, poeta e scrittore, attento viaggiatore e guerriero delL'Italia marginale. Di quelL'Italia in cui abita ("sono nato a Bisaccia, in Irpinia, e non ho mai pensato di andare via") e di cui ...

Roma - Monti 'chiude' alla movida : Ztl più lunga e non solo nel weekend : Varchi elettronici accesi - o presidiati dai vigili urbani - per sei notti su sette ogni settimana, esclusa solo quella tra domenica e lunedì, e per sei ore, dalle 21 alle 3. In attesa che si ...

Suso alla Roma?/ Ultime notizie : l’attaccante del Milan potrebbe arrivare - ma solo se Alisson… : Suso alla Roma, Ultime notizie calciomercato. L'attaccante del Milan nelle mire di Monchi, ma solo se Alisson verrà ceduto a una cifra congrua, magari al Real Madrid.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 09:40:00 GMT)

Roma - Strootman su Ronaldo : 'In campionato un solo giocatore non fa la differenza' : 'Ronaldo alla Juventus è un acquisto importante per il calcio italiano, ma non è un giocatore che può fare la differenza per tutto il campionato. È più importante la squadra'. Kevin Strootman commenta ...

Scempio a Roma - si spoglia e va in bici con indosso solo i boxer : Cammina quasi nudo spingendo la bici con in dosso solo un paio di boxer neri e un turbante fatto con fazzoletto. Così molti passati hanno fotografato con il cellulare, lungo via Appia Nuova, un uomo ...

Berardi rifiuta il Milan/ L'attaccante del Sassuolo si muove solo per la Roma : Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, avrebbe rifiutato il Milan. La Roma, in caso di affondo decisivo, troverebbe anche il gradimento del centravanti che vuole ritrovare Di Francesco(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 12:34:00 GMT)

Inchiesta stadio Roma - le ammissioni di Parnasi ai pm : "Palozzi chiedeva sempre soldi - Civita solo favori" : Depositata parte del lungo interrogatorio in cui il costruttore spiega i suoi rapporti coi politici indagati. "Mi chiamava sempre" dice a proposito dell'ex vicepresidente della Regione "ma a me non interessava perche stavo tentando di costruire un rapporto coi 5S"

Stadio Roma - Parnasi : 'Mai dato soldi a Civita. Mi ha chiesto solo un favore per suo figlio' : 'Conosco Michele Civita da circa 20 anni ed è una persona che stimo molto. Ha sempre fatto gli interessi dell'amministrazione. La conferenza di servizi era già stata chiusa e già c'erano state le ...

Il ritorno del librogame non è solo retRomania : I librogame sono stati per molti anni una sorta di avanguardia su ciò che di li a poco sarebbero diventati i videogiochi, i link e gli ipertesti, piccoli mondi tascabili in cui immergere la propria mente, fughe personali di ragazzi che sfuggivano alla noia del reale attraverso catacombe infestate e mondi alieni. Fino a poco tempo fa erano praticamente estinti, come dinosauri cartacei di un tempo lontano in cui ancora i ragazzi leggevano libri, ...

Roma - caos rifiuti : sciopero Ama il 14 luglio/ Stop netturbini : garantiti solo servizi minimi : Roma, caos rifiuti: sciopero Ama il 14 luglio. Stop nei netturbini, inviata comunicazione a Sindaco e prefettura: garantiti solo servizi minimi: le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 16:03:00 GMT)

Roma - fontane - saltafila e venditori : nuove regole ma solo in autunno : I saltafila di fronte ai musei? Tranquilli, li troverete anche domani. E gli abusivi in giro per Roma a propinare senza sosta sciarpe, occhiali e borse contraffatti? Non mancheranno neanche loro nella ...