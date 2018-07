Roma | Sit-in CGIL vicino campo rom bimba ferita

Il Club Carta e Cartoni di Comieco con l’Università Iulm di Milano mette il packaging “sotto la lente” del neuRomarketing : In che modo un pack può suscitare un coinvolgimento emotivo, indirizzando le scelte di consumo? La risposta arriva dal Dipartimento Behavior and Brain Lab dell’Università Iulm di Milano, guidato dal professor Vincenzo Russo, che ha condotto per il Club Carta e Cartoni di Comieco una nuova ricerca sul “potere” del neuromarketing applicato agli imballaggi. Un’analisi che testimonia quanto i pack cellulosici, sostenibili e ...

Roma - Alisson abbraccia il Liverpool : visite mediche e affare da 75 milioni : Alisson abbraccia IL Liverpool- Come avevamo riportato in mattinata, Alisson ha accetto l’offerta del Liverpool e si prepara all’inizio della sua nuova avventura in maglia Reds. 75 milioni di euro alla Roma, 5.5 milioni di euro all’anno per il portiere brasiliano. PORTIERE PIU’ CARO DELLA STORIA DEL CALCIO i 75 milioni di euro che il […] L'articolo Roma, Alisson abbraccia il Liverpool: visite mediche e affare da 75 ...

Matteo Barbieri - 18enne scomparso a Roma/ Ultime notizie : sensitiva "vede" il corpo in un canale ad Anguillara : Matteo Barbieri, a distanza di una settimana nessuna notizia del 18enne scomparso a Roma. I genitori e gli inquirenti continuano nelle ricerche, interviene anche una sensitiva.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 20:11:00 GMT)

POSITANO - SA - - Apre la Villa Romana : ... sulla quale tutto il mondo contemporaneo passeggia dagli anni '60 del secolo scorso. Proprio al centro della nostra città, la Villa Romana si impone oggi come testimonianza delle meraviglie del ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : temporali “di forte intensità” in arrivo - criticità “gialla” : “Per la giornata di lunedì 16 luglio si prevedono condizioni di tempo generalmente perturbato. Un primo impulso di tipo temporalesco interesserà, nelle prime ore del mattino, le aree di pianura da ovest verso est. Un secondo impulso è previsto a partire dalla tarda mattinata, interessando il settore occidentale e in spostamento verso est, lasciando poi il nostro territorio a fine giornata. Gli eventi temporaleschi potranno assumere ...

Roma - Di Francesco : 'Sono positivo sul rinnovo di Florenzi'. Schick : 'Voglio dimostrare le mie qualità' : Prima uscita stagionale per la Roma 2018/19, la Roma 2.0 di Eusebio Di Francesco. I giallorossi hanno battuto il Latina 9-0, tra di loro si è distinto Schick autore di una tripletta. Al termine del ...

Roma : Università Foro Italico - apre nuovo Centro Medicina Sport : Roma – L’universita’ del Foro Italico di Roma sempre piu’ punto di riferimento delle Scienze Motorie e della Medicina applicata allo Sport. Sara’ infatti inaugurato lunedi’ 16 luglio il Centro universitario di Medicina dello Sport e dell’esercizio fisico. L’ateneo guidato dal rettore Fabio Pigozzi, attuale presidente della Federazione internazionale di Medicina dello Sport, spalanca le porte ai ...

Roma - Palazzo Barberini - visite guidate gratuite nella Galleria Corsini fino ad agosto : Da venerdì 13 luglio a giovedì 9 agosto, le Gallerie Nazionali di Arte Antica offrono ai visitatori un programma di visite guidate gratuite in italiano e in inglese per scoprire la collezione della Galleria Corsini: l’unica quadreria settecentesca Romana ad essere rimasta ancora oggi pressoché inalterata.Continua a leggere

Roma - bus in fiamme vicino all'università : Un autobus Atac in fiamme in viale Regina Elena, all'incrocio con viale dell'Università, a Roma . I Vigili del Fuoco, con una squadra, sono intervenuti verso le 12:30 per spegnere l'incendio, ...

