Roma | senti Monchi | “rivoluzione necessaria…”

Scaletta Laura Pausini al Circo Massimo : le canzoni del Fatti Sentire Tour 2018 a Roma : Per Laura Pausini è arrivato il momento di scaldare la voce e di prepararsi al grande ritorno dal vivo. Questo fine settimana la cantante Romagnola ripartirà con il suo Fatti Sentire World Tour 2018 che la porterà in giro per tutto il mondo. Le prime due date, però, sono esclusivamente italiane: sabato 21 e domenica 22 luglio, la Pausini si esibirà dal vivo al Circo Massimo a Roma e, in queste ore, i fan sono in trepidante attesa di rivederla ...

Il terremoto della notte in Calabria : avvertito fino a Roma - Tunisia - Grecia e Albania. Risentimento sismico del 6° grado Mercalli in zona a rischio tsunami [MAPPE e DETTAGLI] : 1/12 ...

Roma - “NONNINA” VENDE PRESINE IN STRADA : FOTO VIRALE/ Ultime notizie : il figlio - “cucire la fa sentire attiva” : ROMA, VENDE PRESINE in STRADA ma non per soldi: 98enne attira la curiosità dei passanti e la sua FOTO diventa VIRALE. La donna però non è indigente ma lo fa solo per compagnia.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:12:00 GMT)

Tre Fontane - Roma in campo : presenti 500 tifosi. Primi cori per Dzeko LIVE FOTO DIRETTA VIDEO : CRONACA DELL'ALLENAMENTO Ore 17.52 -Il gruppo inizia la partitella a campo ridotto con tre porticine . Ecco le due squadre: Rossi: Fuzato, Florenzi, Bianda, Jesus, Pellegrini, Cristante, De Rossi, ...

Il grido degli ultimi artigiani di Roma : "Soldi ai rom? Ci sentiamo discriminati" : "Beh, 5mila euro non sono una fortuna ma, di questi tempi, a chi è che non farebbero comodo?". Sergio Zoppo, classe 1935, è l"ultimo discendente di una stirpe ormai estinta: quella degli arrotini. Sorride al di là del bancone della sua bottega storica perché le sciagure del presente non hanno scalfito l"amore per il suo antico mestiere, né la voglia di rimboccarsi le maniche. E scrolla le spalle, "mi sento come l"ultimo dei Mohicani, ma non ...

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - gip di Roma non archivia : “Proseguire le indagini e sentire fonte confidenziale del Sisde” : L’8 giugno scorso il pm di Roma Elisabetta Ceniccola aveva insistito e chiesto nuovamente l’archiviazione. Ma non cala il sipario giudiziario sugli omicidi della giornalista del Tg3, Ilaria Alpi e del collega cameraman, Miran Hrovatin, uccisi a Mogadiscio il 20 marzo del 1994. Il gip di Roma, Andrea Fanelli, che si era riservato la decisione, ha respinto la richiesta della Procura avanzata nei mesi scorsi con la motivazione che era ...

Roma - Pastore : 'Sono qui per sentirmi importante. È stata una scelta facile' : In meno 24 ore la Roma ha ufficializzato l'acquisto di Javier Pastore e lo ha presentato a Trigoria davanti a decine di giornalisti. Il fiore all'occhiello del mercato di Monchi, ha voglia di rivalsa ...

Stadio Roma - Raggi sentita ancora dai pm. Bonafede : 'presentai Lanzalone ma fu Virginia a sceglierlo' : La sindaca della capitale è tornata nuovamente in Procura per essere sentita sul ruolo dell'ex-presidente Acea nell'inchiesta che ha portato a 9 arresti -

Stadio Roma - Bonafede : 'Lanzalone l'ha scelto Raggi'. Il sindaco sentito ancora dai pm come testimone : 'Luca Lanzalone è stato scelto da Virginia Raggi, alla quale lo abbiamo presentato io e Fraccaro', ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a Otto e mezzo parlando dell'inchiesta sullo ...

Stadio Roma - Bonafede : «Lanzalone l'ha scelto Raggi». Il sindaco sentito ancora dai pm come testimone : «Luca Lanzalone è stato scelto da Virginia Raggi, alla quale lo abbiamo presentato io e Fraccaro», ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a Otto...

Wind Summer Festival 2018 : date e cantanti presenti a Roma in Piazza del Popolo : L’estate Romana si ritrova ad ospitare un evento musicale coinvolgente e che fa ballare tutti quanti: il Wind Summer Festival 2018. Scopriamo le date, i cantanti presenti e la location, che sarà ancora una volta Piazza del Popolo. Wind Summer Festival 2018: date ufficiali e location dove si svolgerà La cornice che farà sfondo al Wind Summer Festival 2018 è la splendida Piazza del Popolo a Roma. Qui i conduttori dell’evento dirigono le danze per ...

Stadio Roma - Raggi sentita in procura come persona informata sui fatti : Stadio Roma, Raggi sentita in procura come persona informata sui fatti Stadio Roma, Raggi sentita in procura come persona informata sui fatti Continua a leggere L'articolo Stadio Roma, Raggi sentita in procura come persona informata sui fatti proviene da NewsGo.

Stadio Roma - la Raggi sentita in Procura : Il sindaco della Capitale sarà sentita in Procura nell'ambito dell'indagine sul nuovo Stadio della Roma. Verrà ascoltata come testimone e non è escluso che i pm le possano rivolgere domande relative all'iter del progetto per la struttura