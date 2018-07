Roma | scontrino omofobo in un ristorante del centro | “Carbonara fr**io” FOTO

ilgossip

(Di venerdì 20 luglio 2018) Brutto episodio di omofobia a. Ieri sera due miei lettori si trovavano in undella capitale (zona San Giovanni in Laterano) Brutto episodio di omofobia a. Ieri sera due miei lettori si trovavano in undella capitale (zona San Giovanni in Laterano) e dopo aver cenato, si sono accorti che sulloqualcuno aveva scrittoclassica, no pecorino, sì fr*cio”. S.O e il suo amico hanno subito chiesto spiegazioni al cameriere, ma le cose non sono finite bene. “Era una serata tranquilla, sono andato a cena con un mio amico. Abbiamo ordinato, solo che in un piatto c’era il pecorino e io non lo mangio ed ho chiesto gentilmente al cameriere di cambiarlo con del parmigiano. Al che tutto tranquillo, il cameriere in questione dice che il piatto non si può cambiare, ma non è un problema e ci dice di scegliere un’altra cosa. Io gli faccio le mie scuse e ...