Roma Rock e Summer Fest uniscono le forze

Trevignano Romano - sabato 21 luglio il concerto di Enrico Capuano e la Tammurriata Rock : Trevignano Romano, sabato 21 luglio grande attesa per il concerto di Enrico Capuano e la Tammurriata Rock Sarà Enrico Capuano e la Tammurriata Rock il protagonista del terzo appuntamento con i weekend di luglio dell’estate trevignanese organizzata dal Comune di Trevignano Romano. Dalle 21.30 Piazzale del Molo si tramuterà in una esplosione di musica e divertimento. Molti ricorderanno Capuano come l’emblema e il vero protagonista del classico ...

Chemical Brothers Roma 2018/ Scaletta - Ippodromo delle Capannelle : ecco come si arriva (Roma Rock) : Chemical Brothers Roma 2018, il celebre duo di musica elettronica suonerà questa sera all'Ippodromo delle Capannelle: ecco come si arriva e la probabile Scaletta del Roma Rock.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 09:32:00 GMT)

Little Steven : «Il mondo è impazzito - ci salverà il rock». Stasera live a Roma : 'Questa è la più grande band con cui abbia suonato, siamo in tour da un anno e ci divertiamo da matti'. Sfodera il suo ghigno entusiasta da eterno ragazzino, Steven Van Zandt, alias Little Steven, per ...

Orari e scaletta di Caparezza al Rock In Roma 2018 il 16 luglio - ultimi biglietti e indicazioni per l’Ippodromo delle Capannelle : Con una nuova data della tranche estiva del Prisoner 790 Tour, lunedì 16 luglio va in scena il concerto di Caparezza al Rock In Roma 2018: il cantautore di Molfetta porta il suo nuovo show a supporto dell'ultimo omonimo album in studio sul palco principale della kermesse musicale dell'estate Romana. L'appuntamento al Postepay Rock in Roma è all'Ippodromo delle Capannelle alle ore 21.45, per assistere al concerto di Caparezza con special guest ...

Orari e scaletta de Lo Stato Sociale al Rock in Roma 2018 il 13 luglio - come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle : Venerdì 13 luglio è la volta de Lo Stato Sociale al Rock in Roma 2018: la kermesse dell'estate capitolina ospita la band di Lodo Guenzi sul suo palco principale, quello dell'Ipppdromo delle Capannelle. Dopo l'exploit sanremese continua con successo il tour estivo de Lo Stato Sociale, che è partito lo scorso 8 giugno al Carroponte di Milano e ora sbarca a Roma prima dall'ultima tappa a Bari. Questa la scaletta de Lo Stato Sociale realizzata ...

Coez a Rock in Roma : sabato 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle : Il Festival e gli organizzatori hanno predisposto un vademecum per vivere al meglio l'avvicinamento allo spettacolo del cantautore e rapper campano. Tutte le informazioni utili sono disponibili sul ...

Macklemore al Rock in Roma dopo una passeggiata a Genova tra i fan : scaletta e biglietti : Macklemore al Rock in Roma stasera, martedì 3 luglio, si esibirà nella capitale dopo aver trascorso un giorno di relax nella città di Genova. Il rapper e cantautore statunitense ha trascorso ieri un’intera giornata in quel di Genova passeggiando tra le vie principali della città, come un vero e proprio turista. Visita non in programma per Macklemore che sembra essersi dovuto fermare nel capoluogo ligure in seguito a problemi con un volo che ...

Megadeth a Rock in Roma/ Pioggia - poghi e tanto metal : grande show della band di Mustaine per i suoi 35 anni : Megadeth a Rock in Roma, Pioggia, poghi e tanto metal: grande show della band di Dave Mustaine per i suoi 35 anni di età. Il gruppo di Los Angeles si è esibito ieri sera(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 14:46:00 GMT)

Parkway Drive - annullato il concerto di domani al Rock in Roma : È stato annullato il concerto dei Parkway Drive , con Thy Art Is Murder ed Emmure, del 26 giugno a Roma, unica tappa italiana del loro tour, nell'ambito del Rock in Roma. 'A causa di circostanze ...

The Killers - carica e adrenalina per la decima edizione del Rock in Roma : ... nonostante ciò il suo ciuffo rimane immobile senza accusare alcun colpo: i miracoli della scienza Il momento più emozionante viene annunciato da una voce robotica che si domanda 'Are We Human?', ...

L'alternative rock dei The Killers al Rock in Roma e su Radio2 Live : ... che regalerà agli ascoltatori di Radio2 interviste esclusive e tante curiosità dal mondo del backstage, con uno sguardo sempre attento e divertente sulla band: un modo per intercettare anche il ...

Francesco De Gregori tra il pubblico di Vasco Rossi a Roma (foto e video) : l’inchino del rocker dal palco del 20° concerto all’Olimpico : C'era anche un entusiasta Francesco De Gregori, fan d'eccezione, in primissima fila tra il pubblico di Vasco Rossi a Roma, per la seconda data del VascoNonStop Live 2018 nella Capitale, nonché ventesimo concerto in carriera per il rocker di Zocca. Il cantautore Romano ha assistito al secondo dei due concerti Romani del Blasco sotto il palco, raggiunto dal rocker per un saluto durante l'esecuzione de Il Mondo Migliore e infine salutato ...

ROCK IN Roma 2018 : annullato il concerto di Cristiano De André previsto il 5 luglio : A causa di un problema di salute dell’artista alle corde vocali, è stato sospeso l’inizio del tour di Cristiano De André “Storia di un impiegato”, che sarebbe dovuto partire dal palco del ROCK in ROMA. Il concerto del 5 luglio all’Ippodromo delle Capannelle è stato pertanto annullato. IL RIMBORSO DEI BIGLIETTI per la data di ROMA potrà essere richiesto a partire da mercoledì 13 giugno, entro e non oltre venerdì 20 luglio. Tale rimborso prevede ...