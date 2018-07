Roma | ragazzo scomparso trovato morto

Morto Matteo Barbieri - trovato il corpo del ragazzo Romano lungo la via braccianese : Matteo Barbieri, il ventenne romano che era scomparso da qualche giorno, è Morto. Secondo quanto risulta a Leggo il corpo senza vita del ragazzo è stato trovato tra il quarto e il...

Roma : lite per l’affitto - accoltella il proprietario Perforato un polmone alla vittima - ragazzo arrestato ancora sporco di sangue : Roma, 25enne litiga con il proprietario di casa e lo accoltella per l’affitto. arrestato un ragazzo italiano accusato di aver cercato di uccidere il 45enne che gli ha dato in affitto una casa di Case e Campi della Cassia. Secondo la ricostruzione, fra i due sarebbe scoppiato un violento diverbio dovuto a ragioni economiche. La stessa vittima è indagata a piede libero con l’accusa di lesioni verso il ragazzo. Roma, lite sfiora il ...

Incidente a Roma : morto lo chef Narducci Il ragazzo di borgata : chi era|Immagini : Aveva 29 anni. Deceduta anche una 25enne Giulia Puleio. Travolti da una Mercedes poi finita contro tre vetture in sosta. Lo schianto alle 2 di venerdì su lungotevere della Vittoria

Roma : ragazzo scomparso nelle acque del lago a Castel Gandolfo - rinvenuto il corpo : Dopo due settimane di ricerche è stato rinvenuto il corpo del ragazzo dell’Azerbaigian scomparso il 2 giugno nelle acque del lago a Castel Gandolfo, vicino Roma. Il 29enne si era tuffato per un bagno e non è più riemerso. Sul posto i carabinieri di Castel Gandolfo e i vigili del fuoco. L'articolo Roma: ragazzo scomparso nelle acque del lago a Castel Gandolfo, rinvenuto il corpo sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma : Ragazzo investito in ‘codice rosso’ : Roma – Gravissimo incidente nella Capitale. Un Ragazzo di 19 anni e’ stato investito questa notte intorno all’1.45 su Lungotevere Raffaello Sanzio, all’altezza di Piazza Trilussa. A travolgere il giovane è stata una’auto guidata da una donna di 47 anni. Il Ragazzo si trova ricoverato in codice rosso all’ospedale San Camillo. Procede la Polizia di Roma Capitale. Naturalmente, come sempre accade in questi casi, ...

Roma - gli sparano alla gamba mentre è in auto : ragazzo ferito a Rocca Cencia : Un ragazzo di 25 anni è stato ferito ieri pomeriggio con un colpo di pistola in strada alla periferia di Roma. A quanto ricostruito finora, il giovane era in macchina su via Arzachena quando è stato ...

Roma - incidente all'uscita della galleria : morto un ragazzo di 31 anni : incidente mortale questa mattina all'alba a Roma, all'uscita della galleria Giovanni XXIII, in direzione dello Stadio Olimpico. Un ragazzo di 31 anni, originario di Rieti, è morto sul colpo. La sua salma è stata trasportata...

Ucciso un ragazzo vicino a Roma : un fermo : Ucciso un ragazzo vicino a Roma: un fermo Un giovane di 25 anni è stato trovato morto in un'area di campagna a Castel Madama, alle porte della capitale. I carabinieri della compagnia di Tivoli hanno arrestato un 46enne che lo avrebbe assassinato con un colpo di fucile durante una lite Parole chiave: ...

Roma - ragazzo ucciso per pochi euro : i carabinieri fermano il suocero : Un giovane di 25 anni, Alberto Delfini originario di Tivoli e residente a Castel Gandolfo, è stato ucciso nella notte in un'area di campagna a Castel Madama, vicino a Roma. Il giovane...

